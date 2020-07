RIED I.O. Ein 59-jähriger Wanderer stürzte bei einer Bergtour in Richtung „Feichtner Karlspitze“ über felsdurchsetztes Gelände ab. Der Franzose prallte mit dem Kopf gegen einen Felsblock und erlitt tödliche Verletzungen.

Tödlicher Alpinunfall in Ried im Oberinntal

Am 28. Juli 2020 gegen 12:30 Uhr verließ ein französisches Ehepaar (59 und 56 Jahre) nach erfolgter Bergfahrt nach Fendels in einer Seehöhe von ca. 2.500 Meter den markierten Wanderweg und stieg ein Stück im weglosen Gelände auf einem Grat in Richtung „Feichtner Karlspitze“ (2.918 Meter) auf. Nachdem das Gelände immer steiler und schwieriger wurde, kehrte das Ehepaar um. Nur kurze Zeit später kam der vorangehende Mann ohne Fremdeinwirkung zu Sturz, stürzte anschließend ca. 40 bis 60 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und prallte infolge mit dem Kopf gegen einen größeren Felsblock. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Verunglückter durch Polizeihubschrauber geborgen

Seine Frau stieg sofort zum Liegepunkt ihres Mannes ab, setzte auch sogleich einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers C5 konnte jedoch beim Eintreffen an der Unfallstelle nur mehr den bereits eingetretenen Tod feststellen. Die Bergung des Verunglückten wurde durch die Libelle Vorarlberg und der Alpinpolizei durchgeführt. (Quelle: Polizei)



