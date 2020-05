BEZIRK LANDECK (otko). Insgesamt 3.752 Delikte wurden im Jahr 2019 aktenkundig. Zahl der Straftaten ist um 10,4 Prozent gestiegen. Aufklärungsquote stieg um 12,7 Prozent.

Internetkriminalität: Cybercrime nimmt zu

Bei der Polizei wurden im Jahr 2019 im Bezirk Landeck insgesamt 3.752 Delikte (2018: 3.400) registriert bzw. gelangten zur Anzeige.Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein spürbare Steigerung von 10,4 Prozent zu verzeichnen. Insgesamt konnten von den Beamten in den sieben Polizeiinspektionen 1.692 Delikte (2018: 1.501) aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 um 12,7 Prozent gestiegen und liegt bei 45,10 Prozent.

"Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Zunahme an bekannt gewordenen Straftaten aus der Sicht des Bezirkspolizeikommandos Landeck nicht beunruhigend ist, zumal die Aufklärungsquote in etwa im gleichen Maße mit angestiegen ist. Darüber hinaus sind die entsprechenden kriminalistischen Phänomene nachvollziehbar bzw. erklärbar. Ernst zu nehmen sind jedoch die Kriminalitätsentwicklungen im Bereich „Cybercrime“ und die festgestellten Tendenzen des strafbaren Verhaltens innerhalb des Suchmittelgesetzes", betont Bezirkspolizeikommandant Werner Hauser. Zusammen mit Kriminalreferent und Stv. Christoph Patigler legte er die Kriminalitätsstatistik vor.

Dauerbrenner Skidiebstähle

Ein signifikanter Anstieg ist in der Deliktsgruppe „Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben“ erkennbar. Im Vergleich zu 2018 (863 Fälle) wurden hier im Jahr 2019 gesamt 959 Straftaten bekannt. Dabei fallen vordergründig die Paragraphe 83 (Körperverletzung)und 88 Strafgesetzbuch (fahrlässige Körperverletzung) ins Gewicht. Die Zunahme an „fahrlässigen Körperverletzungen“ resultiert aus dem Anstieg an Kollisionsunfällen auf der Skipiste bzw. Verkehrsunfällen mit Verletzungsfolgen.

Die hohen Anfallszahlen beim „Diebstahl von Ski/Snowboard/Zubehör“ schlagen sich in der Kriminalstatistik auch im Jahr 2019 mit einem leicht zu verzeichnenden Anstieg von 4,5 Prozent negativ nieder. Insgesamt wurden im Jahr 2019 im Bezirk Landeck 947 derartige Sachverhalte zur Anzeige gebracht.

Bezirkspolizeikommandant Werner Hauser: "Die Zunahme an bekannt gewordenen Straftaten ist nicht beunruhigend, zumal die Aufklärungsquote in etwa im gleichen Maße mit angestiegen ist."

Mehr Suchtmitteldelikte, niedrige Einbruchskriminalität



Sehr erfreulich ist, dass die Einbruchskriminalität im Bezirk Landeck nach wie vor einen sehr niederstelligen Wert aufweist. Eine leichte Zunahme innerhalb dieser Deliktsgruppe ist auf einen Anstieg bei Einbrüchen in Baustellencontainern zurück zu führen. Dem gegenüber gestellt wurde im Jahr 2019 nur in drei Wohnungen eingebrochen.

Bei den bekannt gewordenen Suchtmitteldelikten ist im Bezirk Landeck ein Anstieg von 31,6 Prpzent zu verzeichnen. Es handelt sich bei den hier zu Grunde liegenden Sachverhalten um jene, die durch polizeiliche Ermittlung sichtbar gemacht werden.

Mehr Präventionsarbeit und Sensibilisierung nötig



In der Deliktsgruppe „Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“ ist ein markanter Anstieg an Fallzahlen von 17 Fällen im Jahr 2018 auf 104 im Jahr 2019 auffallend. Bei einem Gutteil dieser Fälle handelt es sich dabei um Sachverhalte, die durch vorschriftswidriges Verbreiten von pornografischen Inhalten mit digitalen Endgeräten (Smartphones) passiert sind. "Vom Modus Operandi kommen dieses Straftaten daher dem großen Bereich der „Cybercrime“ – Delikte nahe. Innerhalb dieses Deliktsfeldes bedarf es weiterhin an Sensibilisierung insbesondere in der Zielgruppe der Jugendlichen bzw. Minderjährigen durch gezielte Präventionsarbeit", verweist Kriminalreferent Patigler.

Die Zahlen im Bereich „Cybercrime“ sind tendenziell steigend. Hier liegen die Entwicklung im Bezirk Landeck in etwa im landesweiten Trend. Die angezeigten Fälle sind mit 98 im Vergleich zum Vorjahr dabei um 276,9 Prozent gestiegen. "Diese Entwicklung wird einerseits auf die stetige Zunahme dieser Deliktsphänomene und andererseits auf die verstärkte Anzeigenbereitschaft der Bevölkerung zurückgeführt", so Patigler abschießend.

Zahl der Anzeigen ist leicht gestiegen



