In "Wir bauen ein Haus" stellen wir Schritte auf dem Weg zum Traumhaus vor. Diesmal: Massiv- oder Fertigteilhaus?

Der Traum vom Eigenheim basiert für viele Menschen auf unterschiedlichen Grundlagen. Viele wollen ihre Zukunft nur in einem Haus aus Ziegeln verbringen, anderen wiederum liegt die rasche Verwirklichung ihres Traumes in Form eines Fertigteilhauses am Herzen. Und so lässt sich die Frage nach der "besseren" Bauart nicht pauschal beantworten, denn in Sachen Energieeffizienz und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es kaum Unterschiede.

Als Entscheidungshilfe ist auf alle Fälle die persönliche Situation im Hinblick auf Budget, Zeitaufwand und Werterhalt für etwaige Nachfahren miteinzubeziehen. Der Massivbau ist die traditionelle Bauweise, bei der Stein auf Stein gemauert wird und mit Mörtel eine massive Mauer entsteht. Als Baumaterialien werden Ziegelstein, Porenbeton oder Kalksandstein verwendet. Das Fertigteilhaus hingegen besteht aus fertigen Bauteilen, die direkt am Aufstellungsort innerhalb weniger Tage zu einem fertigen Haus zusammengefügt werden.

Pro und Contra Fertigteilhaus

Die Aufstellung erfolgt in wenigen Tagen. Fertighäuser werden außerdem in großen Stückzahlen hergestellt, deshalb sind sie in ihrer Grundform – ohne individuelle Abänderung – meist auch günstiger.

Weiters lässt sich die Finanzierung sehr gut planen, denn die meisten Fertighausanbieter arbeiten mit Kostentransparenz und Fixpreisgarantie. Gerade der garantierte Preis ist beim Fertigteilhaus leichter einzuhalten als bei einer Massivbauweise, da Witterungseinflüsse kaum eine Rolle spielen.

Die Nachteile liegen im meist festgelegten Grundriss. Möchte man eine individuelle Planung verwirklichen, dann führt dies meist zu einer massiven Steigerung der Kosten. Bisweilen ist die Trittschalldämmung weniger gut als bei Massivbauten und auch der Wiederverkaufswert kann im Vergleich zu Ziegelbauten differieren.

Pro und Contra Massivhaus

Die Planung eines Ziegelbaus kann individuell erfolgen, sodass beinahe alle Wünsche – und seien sie auch noch so ausgefallen – umgesetzt werden können.

Die Bauten sind langlebig und im gepflegten Zustand auch extrem wertbeständig. Der Nachteil des Massivhauses liegt in der längeren Bauzeit und auch nach der Fertigstellung braucht der Bau einige Zeit zur Austrocknung.

