Anti-Ertrinken-Tour durch die KinderSichere SüdWestSteiermark

Ertrinken ist die häufigste tödliche Unfallursache bei unter 5-Jährigen – die zweithäufigste bei älteren Kindern.

10 cm Wassertiefe und 3 bis 5 Minuten sind genug, um ein junges Leben zu beenden oder lebenslange schwere körperliche und geistige Beeinträchtigungen nach sich zu ziehen. Kinder rufen nicht um Hilfe, sie ertrinken lautlos. Mit einfachen Sicherheitstipps kann man seinen kleinen Liebling vor Badeunfällen schützen. Um darüber aufzuklären und für die Gefahr des Ertrinkens zu sensibilisieren, tourt der Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE ab 19. August im Rahmen des Projekts „KinderSichere Region SüdWestSteiermark“ durch Freibäder und Badeseen in den KinderSicheren Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg.

Kinder immer im Auge behalten

In Österreich ertrinken jährlich zwei bis drei Kinder. Jeder fünfte Ertrinkungsunfall endet tödlich. Auf ein tödlich verunglücktes Kind kommt ein weiteres, das sein restliches Leben mit einer schweren geistigen Behinderung verbringen muss. „Wir vom Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE am LKH-Univ. Klinikum Graz appellieren an Eltern und Aufsichtspersonen ihre Kinder im und am Wasser niemals aus den Augen zu lassen, in deren Schwimmkenntnisse zu investieren und Pools mit einem Zaun oder einer Überdachung zu sichern!“, so Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Präsident von GROSSE SCHÜTZEN KLEINE und Vorstand der Grazer Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie.

Auch der Deutschlandsberger Bezirkshauptmann Dr. Helmut-Theobald Müller, Vertreter der Steuerungsgruppe KinderSichere Region SüdWestSteiermark unterstreicht die Bedeutung dieser Kampagne: „Österreich ist weithin bekannt für seine sauberen Seen und schönen Bäder. Wir sind auch sehr darauf stolz, dass bei uns so großer Wert auf die Badesicherheit gelegt wird. Die Initiative „Spaß im NASS – aber SICHER“ von GROSSE SCHÜTZEN KLEINE - als Teil des Projektes KinderSichere Region SüdWestSteiermark - leistet durch spannende Badesicher­heitstage, lehrreiches Informationsmaterial und konsequente Öffentlichkeitsarbeit einen wert­vollen Beitrag dafür, unsere Kinder und Jugendlichen vor Badeunfällen und deren oft schweren Folgen zu bewahren. Ich freue mich über den Erfolg dieser wichtigen Aktivitäten, die unsere Schulen und Gemeinden seit Jahren tatkräftig unterstützen, und wünsche uns allen in den noch verbleibenden Sommerwochen viel Freude beim SICHEREN Plantschen, Baden und Schwimmen.“

Highlight der Aktion sind die Mitmach-Auftritte zum Thema „Badesicherheit“ mit der Clownin Popolina.

Termine Badesicherheits-Auftritt mit Clownin Popolina

24.08., 16 Uhr I Freibad Stainz

27.08., 16 Uhr I Städtisches Freibad Leibnitz

30.08., 16 Uhr I Schlossbad Bärnbach