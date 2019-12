"Das wertvollste Geschenk ist Zeit" - Diesem Gedanken zu Folge lud der Kindergarten Gralla in beiden Häusern (Sternenring & Regenbogen) zum Großelterntag. Zahlreiche Omas und Opas nutzten diese Gelegenheit, um gerade in der doch so stressigen Vorweihnachtszeit ein paar besinnliche und ruhige Stunden mit ihren Enkeln zu verbringen. Es wurde zusammen gesungen, Geschichten erzählt, getanzt und gespielt. Natürlich mussten sich Oma und Opa den Kindergarten ganz genau anschauen, der von jedem Kind stolz präsentiert wurde. Bei Tee und Kuchen fand ein gemütlicher Vormittag, der nicht nur den Kindern, sondern bestimmt allen Großeltern sowie auch den Pädagoginnen unter der Leitung von Mag. Karin Gasparitz, noch recht lange in Erinnerung bleiben wird, einen gemütlichen Ausklang.