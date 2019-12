ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK. Zum Jägerball 2.0 - für Jäger und Nichtjäger - wird am Samstag, dem 11. Jänner mit Beginn um 19 Uhr in den Kultursaal in St. Veit in der Südsteiermark geladen. Auf die Besucher wartet eine rauschende Ballnacht mit den Jagdhornbläsern, regionaler Kulinarik, wertvollen Preise uvm. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die Aufgeiger".

Vorverkaufskarten unter office@jaegerball20.at oder im Bezirksjagdamt Leibnitz leibnitz@jagd-stmk.at