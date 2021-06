Am Freitag, 18.6. ist es endlich soweit – Kultur Pfarre Leibnitz startet mit einem ersten Freiluftkonzert und beendet somit die sehr lange Kulturpause.

LEIBNITZ. Die drei aus der Südsteiermark gebürtigen Musiker Gerald Schuller, Gunther Schuller und David Sladek haben sich in unterschiedlichen Formationen einen Namen gemacht. In diesem Trio begehen sie gemeinsam mit dem Publikum eine musikalische Zeitreise in die 60er/70er Jahre und interpretieren Songs von Bill Withers, Prince, John Mayer, Robben Ford, Jose James, Jimmy Smith, James Brown, Lou Donaldson, The Meters u.a. im neuen Gewand.

Alle aktuellen Covid-Vorschriften der Bundesregierung werden selbstverständlich genau eingehalten. Daher werden nur Personen mit einem 3G-Nachweis eingelassen, in Ausnahmefällen ist eine Selbsttestung vor Ort möglich.

Konzert: Schuller/Sladek Organ Trio

Ort: Garten der Pfarre Leibnitz – Bahnhofstraße 1

Datum: Freitag, 18.6. 2021

Beginn: 19.30h

Interpreten:

David Sladek - voc,guitar

Gunther Schuller - organ,bg.voc

Gerald Schuller - drums

Kartenreservierung unter: 0664 9604746

Preis bei Vorreservierung: € 15,- , an der Abendkasse: € 18,-

Bei Regen muss die Veranstaltung leider entfallen.

Die weiteren Veranstaltungen für das Jahr 2021 werden Anfang September bekannt gegeben.

