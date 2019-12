Der am meist ausgezeichnete Leibnitzer KR Otto Gogl verstarb überraschend in der Nacht vom 23. auf 24. Dezember. Unser tiefes Mitgefühl gehört der Familie!

LEIBNITZ. Einer der großen Leibnitzer Persönlichkeiten, KR Otto Gogl, hat seine Augen für immer geschlossen. Noch am Sonntag vor Weihnachten wünschte KR Otto Gogl über Facebook seinen Freunden und Bekannten ein besinnliches Weihnachtsfest. Er selber konnte den Heiligen Abend mit seiner Familie leider nicht mehr feiern.

KR Otto Gogl liebte die Menschen und sein Leibnitz, stand gerne im Rampenlicht und war ein großer Gönner vieler Vereine. Vor allem die Stadtkapelle Leibnitz unterstützte er, wo er nur konnte. Als edler Bierspender erwies er sich nicht nur im Wahlkampf, sondern auch bei vielen Festen und Siegesfeiern. Immer war es dem Leibnitz wichtig, etwas für seine Heimatstadt bewegen können. Als Obmann des Verschönerungsvereines brachte er Leibnitz schon vor vielen Jahren zum Blühen und auf seine Initiative hin wurden in der Weinstadt Leibnitz u.a. Weinstöcke gepflanzt. Die Steirische Weinwoche war für KR Otto Gogl immer eine Pflichtveranstaltung und so konnte er im August 2019 auch die Eröffnung die 50. Steirische Weinwoche mit Krönung noch freudig miterleben, auch wenn ihm seine Knie große Sorgen bereiteten und somit in seiner Bewegungsfreiheit einschränkten. Solange KR Otto Gogl konnte, saß er frühmorgens am Hometrainer, um sich fit zu halten. Für sein Leibnitz war er anschließend täglich in der Stadt bei Erledigungen anzutreffen.

KR Otto Gogl bei der Eröffnung der 50. Steirischen Weinwoche in Leibnitz im August 2019.

Foto: Waltraud Fischer

hochgeladen von Waltraud Fischer

KR Otto Gogl:

"Ich helfe gerne und unterstütze wo ich kann."

Familie, Freundschaften und Begegnungen erfüllten das Leben von KR Otto Gogl. Nach dem Tod seiner Frau Theresia heiratete Otto Gogl am 11. Dezember 2013 seine langjährige Lebensgefährtin Roswitha Loppitsch in der Pfarrkirche in Leibnitz. Einer der Trauzeugen war der Leibnitzer Bürgermeister Helmut Leitenberger, denn bis zum Schluss eine innige Freundschaft zu KR Otto Gogl verband.

Bgm. Helmut Leitenberger:

"Ich habe einen wichtigen und großartigen Freund verloren und Leibnitz ist um eine große Persönlichkeit ärmer. Er wird uns fehlen."

KR Otto Gogl und Sepp Loibner beim ORF-Frühschoppen in Leibnitz.

Foto: Waltraud Fischer

hochgeladen von Waltraud Fischer

Er liebte Feierlichkeiten

Und wenn einer zu feiern wusste, dann war es KR Otto Gogl. Mit großer Freude feierte er seine Geburtstage und war unendlich dankbar für Treffen mit honorigen Personen des öffentlichen Lebens. Wir erinnern uns gerne zurück: Seinen 85. Geburtstag feierte er strahlend bei einem ORF-Frühschoppen in der Sporthalle Leibnitz sowie im Kulturzentrum. Ein großes Fest ging auch zum 80. Geburtstag im Kulturzentrum in Szene.

Anlässlich seines Geburtstages im März 2019 organisierten Bgm. Helmut Leitenberger und NAbg. Josef Muchitsch für den Jubilar ein Treffen mit Wien-Bgm. Michael Ludwig. Und treffen dieser Art gab es im Laufe seines Lebens sehr viele: KR Otto Gogl wurde von Altbundespräsident Heinz Fischer, dem damaligen Bundeskanzler Werner Faymann, LH Franz Voves und vielen Landespolitikern (regelmäßig von LR Ursula Lackner) empfangen. Selbst der Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner, überbrachte bei einem Essen in Leibnitz KR Otto Gogl zum 85. Geburtstag die besten Glückwünsche. Und auch von Altbischof Johann Weber erzählte KR Otto Gogl immer sehr gerne, er war einst in seinem Unternehmen als Staplerfahrer im Einsatz.

Legendär: Alljährlich lud KR Otto Gogl zu seinem Geburtstag die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes Leibnitz zur Braunschweigerparty ein.

2018 wurde ein Weg nach KR Otto Gogl bezeichnet.

Wien-Bgm. Michael Ludwig. mit KR Otto Gogl und Gattin Roswitha sowie Bgm. Helmut Leitenberger und Gattin Margit.

Foto: KK

hochgeladen von Waltraud Fischer

Für seine Verdienste und Errungenschaften erzielt KR Otto Gogl Zeit seines Lebens so viele Auszeichnungen und Ehrungen, sodass er mit großem Stolz den Titel "Meist ausgezeichneter Leibnitzer" trug.

Erfolgreicher Unternehmer

Der 1931 geborene Leibnitzer und zweifache Familienvater war von 1951 bis 1958 als Lehrer in Leutschach und Leibnitz tätig, ehe er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte und mit der Gründung der OGO Getränkeerzeugung GmbH ein regionales Großunternehmen wachsen ließ.

Als er 1992 seine Pension antrat, war von Ruhestand absolut nichts zu spüren. Otto Gogl war u.a. Obmann des Verschönerungsvereines Leibnitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes der Weinstadt Leibnitz, Obmann für Wirtschaft und Energie der Stadt Leibnitz

Vorsitzender des Regionalverbandes "Südsteirisches Weinland" und Gemeinderat der Stadt Leibnitz. 1996 erhielt er den Titel "Kommerzialrat" verliehen. Seit 1998 war er Präsident der Stadtkapelle und Jugendblaskapelle Leibnitz. Im selben Jahr wurde ihm von der damaligen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic das Goldene Ehrenabzeichen des Landes Steiermark verliehen.

Ein rauschendes Fest im Kulturzentrum organisierte KR Otto Gogl zu seinem 85. Geburtstag.

Foto: Kindermann

hochgeladen von Waltraud Fischer

Weitere Auszeichnungen und Funktionen

1999: Förderabzeichen in GOLD vom Steirischen Blasmusikverband

seit 2000: Finanzstadtrat der Stadt Leibnitz

2001: Silberne Verdienstmedaille vom KB - Stadtverband Leibnitz

Verleihung: Verdienstring der Stadtgemeinde Leibnitz

2001: Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Steiermark

2003: Verbandsabzeichen in GOLD vom Regionalverband "Südsteirisches Weinland"

2004: "Das grüne Herz" verliehen vom steirischen Tourismus

2004: Komm. Rat Otto Gogl und Altbürgermeister LAbg. Franz Trampusch waren die Initiatoren der Landesausstellung "Die Römer"

2004: Ehrenzeichen in Gold von der Marktgemeinde Gumpoldskirchen

2005: Verbandsabzeichen in Gold vom KB - Stadtverband Leibnitz

2005: Vizebürgermeister der Stadt Leibnitz

2006: Verleihung des Ehrenringes der Stadtkapelle Leibnitz für die Verdienste des Präsidenten Komm. Rat Otto Gogl

2006: 11. März: Verleihung des "Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich". Im Namen des Bundespräsidenten wurde diese hohe Auszeichnung von LH Mag. Franz Voves an Vizebgm. KR Otto Gogl überreicht.

2009, 10. Juni: KR Vizebürgermeister Otto Gogl wird Ehrenvorsitzender des Tourismusverbandes Leibnitz

2010, 19. April 2010: Altersbedingt hat KR Otto Gogl sein Amt als Vizebürgermeister der Weinstadt Leibnitz freiwillig zurückgelegt.

24. Mai 2013 - Ernennung zum "Vini Consul": Vizebürgermeister a. D. KR Otto Gogl wurde von der Weinbruderschaft.Südsteiermark anlässlich der Urbani Convention zum "Vini Consul" ernannt.

Dass bei einem Einbruch im Jahre 2015 die Ehrennadeln und Abzeichen von Otto Gogl abhanden kamen, hat ihn schmerzlich getroffen.

Zum 80er ein rauschendes Fest

Scheckübergabe für Kinder in Not

Ein Hoch auf den meist ausgezeichneten Leibnitzer

KR Gogl und Roswitha trauten sich

Stadtkapelle Leibnitz überraschte mit Geburtstagsständchen

Otto Gogl feiert 87. Geburtstag