Eine super Idee von unserem treuen und einfallsreichen Super-Regionauten Gerhard Woger – bei der ich natürlich gerne dabei bin: die österreichweite Regionauten-Challenge (Innerhalb von 3 Tagen einen Schnappschuss oder einen Beitrag posten!).

In meiner Freizeit bin ich gerne in meinem Garten, auch wenn das durch den kürzlichen Wettereinbruch am Wochenende momentan etwas erschwert wird. Ansonsten bin ich gerne am Meer und genieße gutes Essen und Wein. Hier ein paar Schnappschüsse, leider schon etwas länger her.

Ich nominiere