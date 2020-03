Erfolgreicher Weltfrauentag im AMS Leibnitz

Am 09. März lud das AMS Leibnitz in Zusammenarbeit mit dem zam-Leibnitz (Zentren für Ausbildungsmanagement) zu einem interessanten Programm zum Weltfrauentag ein.

Das AMS Leibnitz veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem zam Leibnitz in den Räumlichkeiten des AMS einen Vormittag, um auf Themen wie Altersarmut bei Frauen, Gleichbehandlung, Rollenbilder und Frau in der Politik aufmerksam zu machen.

In kurzen Referaten präsentierten Teilnehmerinnen des zam dazu Ihre Recherchen, ihre Denkanstöße und forderten das Publikum zum Mitdiskutieren auf. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, sich mit technischen Ausbildungswegen und Berufen zu beschäftigen und seine technischen Fähigkeiten mit Lego Mindstorm, Calliope oder 3D-Druck zu erproben.

Weiters gab es Informationen zu Ausbildungswegen in technischen Berufen für Frauen und im Anschluss an den „offiziellen Teil“ noch ausreichend Gelegenheit, um sich in angenehmer Atmosphäre über frauenrelevante Themen zu unterhalten.