LEIBNITZ. Wenn viele Menschen nur daran denken, treibt es ihnen die Schweißperlen auf die Stirn: Die Steuererklärung muss abgegeben werden! Doch keine Sorge, Sie müssen sich durch den Dschungel aus Zahlen nicht selbst durchkämpfen. In Leibnitz gibt es ein Steuerberatungsbüro, das Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht und Ihnen diese lästige Pflicht abnimmt. Die "Gunda Eisner Steuerberatung GmbH" in der Dechant-Thaller-Straße kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken.

Lange Erfolgsgeschichte



1981 gründete Mag. Wolfgang Kortschak als Einzelunternehmer sein Steuerberatungsbüro in Leibnitz, 2009 wurde es in eine GmbH umgewandelt. Im Jahr 2015 erfolgte die alleinige Übernahme durch Gunda Eisner. Das jüngste Highlight war die Änderung des Firmenwortlautes in "Gunda Eisner Steuerberatung GmbH" sowie die Übersiedelung an den neuen Standort in der Dechant-Thaller-Straße, "dem schönsten Büro in ganz Leibnitz!", laut Geschäftsführerin Gunda Eisner.

Abwechslungsreiche Arbeit



"Das spannende und abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld erfordert ein laufendes Einlesen und Umsetzen der Gesetzesänderungen. Ein Interesse an Digitalisierung und das Einhalten von Fristen sowie die damit einhergehende Belastbarkeit bei vorübergehendem Arbeitsmehraufwand, sind Teil unseres Jobs!", so Gunda Eisner. Wichtig ist dabei auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen.

Aktuell sind elf Mitarbeiter bei Gunda Eisner beschäftigt, doch es werden noch weitere Mitarbeiter zur Verstärkung gesucht. Sie müssen eine abgeschlossene Ausbildung und einschlägige Berufserfahrung haben. Großer Wert wird dabei auf Teamfähigkeit, Genauigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten gelegt.

Das Team der Gunda Eisner Steuerberatung GmbH ist auf der Suche nach qualifizierter Verstärkung.

Foto: Gunda Eisner Stb

Gutes Betriebsklima

Das Unternehmen bietet den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, attraktive Sozialleistungen, interessante Aufgabengebiete und ein sehr gutes Betriebsklima in einem innovativen und engagierten Team. Weiters besteht die Möglichkeit, an Fortbildungen und Seminaren über die Akademie teilzunehmen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Hier kommt keine Langeweile auf: Das spannende und abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld erfordert ein laufendes Einlesen und Umsetzen der Gesetzesänderungen, was man gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gemerkt hat.

Sie erfüllen die gewünschten Anforderungen und suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Gunda Eisner und werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte!

Gunda Eisner Steuerberatung GmbH

Dechant-Thaller-Straße 32/5

8430 Leibnitz, 03452/823430

office@gundaeisner-stb.at

www.gundaeisner-stb.at

