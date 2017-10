Faltenradio - RESPEKT

Bereits zum dritten Mal gastieren die vier herausragenden Klarinettisten, die natürlichwieder die Steirische Harmonika mit im Gepäck haben, in Wildon. Diesmal mit ihrem neuenProgramm „Respekt“.Matthias Schorn - Soloklarinettist der Wiener PhilharmonikerAlexander Neubauer - Klarinettist und Bassklarinettist der Wiener SymphonikerAlexander Maurer - Dozent an der Hochschule für Musik und Theater MünchenStefan Prommegger - Unterrichtstätigkeit am Musikum Salzburg

Drehen wir das Faltenradio lauter, dann ist es intensiver.Wenn die Neue Deutsche Welle in der Bronx ankommt und die wilden Hunde ihre Instrumente zur Hand haben, wird es genial. Kritiker behaupten, die Vier wären so gut, dass wir ihre Botschaft auch leise empfangen können.Wenn wir das wollen.Eigentlich sollte das neue Programm ja Ehrfurcht heißen, aber in Zeiten wie diesen konzentriert sich Faltenradio auf das Wesentliche: Respekt.(Regisseur Lukas Beck über “Respekt”)Foto © Lukas BeckKartenvorverkauf: Trafik Zirngast WildonKarten online kaufen unter: www.wildkultwildon.atKartenhotline: Tel.: 0677 62243764Kartenpreise: VVK € 20,- Schüler und Studenten € 12,- | AK € 22,-