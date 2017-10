Benefiz-Gospelkonzert in der Stadtpfarrkirche Leibnitz

02.10.2017, 08:10 Uhr

Am Freitag, dem 24. November um 19.30 Uhr, werden die Stimmen erklingen. Das diesjährige Gospelkonzert wird vom "Verein Steirer mit Herz" organisiert und durchgeführt, der Reinerlös kommt kranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien in der Steiermark zu Gute.Einlass ist 30 Minuten vor Konzertbeginn.Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: 19:00 UhrKarten sind in allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket und bei den Sängern sowie unter info@steirermitherz.at erhältlich.Infohotline:0664/4595234Nähere Infos: www.steirermitherz.at