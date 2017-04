"Die Hilfe war großartig und ist ein kleiner Trost in diesen schwierigen Tagen"

26.04.2017, 12:50 Uhr

Familie Melcher sowie das gesamte Team von Schloss Gamlitz bedanken sich bei allen freiwilligen Helfern.

Trotz der unglaublichen Hilfsbereitschaft aller Mitwirkenden, musste die Familie Melcher am Wochenende leider feststellen, dass die Versuche die heurige Weinernte zu retten, nicht gänzlich erfolgreich waren.Die Muskateller- und Chardonnay-Triebe sind zum Großteil vorerst von der Kälte vernichtet worden. Es wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen, ob die Sekundärknospen, nach dem nun folgenden Austritt, Traubenansätze haben werden.Nach aktuellem Stand beläuft sich der Schaden bei Chardonnay und Muskateller auf rund 80%, beim Sauvignon auf ca. 40%. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für uns, da wir bereits 2016 durch den starken Frost einen Ernteausfall von 85% zu beklagen hatten."Ein kleiner Trost in diesen schwierigen Tagen besteht für uns darin, beobachten zu können, wie hilfsbereit die Menschen nach wie vor sind. Diese Erkenntnis hat uns sehr gerührt. Wir möchten gerne auch noch hervorheben, wie viele Personen unseren Hilfeaufruf geteilt und weitergeleitet haben. Aus allen Ecken des Landes, und sogar darüber hinaus, kamen Angebote zur Hilfestellung.Und dafür wollen wir uns bei allen noch einmal ganz herzlich bedanken!", betont die Familie Melcher.