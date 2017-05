Die Jugend hat einen hohen Stellenwert

08.05.2017, 10:42 Uhr

Astrid Riegelnegg, Vorsitzende des Landesjugendbeirats, im Gespräch über die Jugend im Bezirk.

Es geht meiner Meinung nach gar nicht darum, die Jugend am Land zu halten. Jeder Jugendliche sollte die Chance nutzen, etwas Neues kennenzulernen und die Welt zu sehen. Die Regionen und Gemeinden müssen die Voraussetzungen schaffen, dass sie gerne wieder zurückkommen.Laut Studien ist ein angenehmes Klima wichtig und die Gemeinschaft muss passen. Dabei spielt vor allem ein reges Vereinsleben eine große Rolle. Das Angebot für Familien muss stimmen. Ein Arbeitsplatz in der Nähe ist laut dieser Studie nicht so wichtig. Die Leute nehmen einen weiteren Weg zur Arbeit gerne in Kauf, wenn die anderen Dinge im Ort stimmen.



Zur Person

Das regionale Jugendmanagement ist sicher eine Aufwertung. Dass sich junge Menschen mit den Belangen der Jugendlichen auseinandersetzen, zeigt die Wertigkeit, die die Jugend einnimmt. Die Jugendarbeit selbst ist eher ein kommunales Thema, viel davon übernehmen die Vereine in den Gemeinden.Zunächst muss man sagen, dass die Vereinsstruktur nicht für jeden passt. Generell müssen die Vereine aktiv auf die Kinder und Jugendlichen zugehen. Wichtig ist in diesem Fall auch, dass man Leute in den Vereinen hat, die sich um die Jugendlichen kümmern und sich mit ihnen befassen.Die Jugend hat zu einem gewissen Maße eine Bringschuld. Sie müssen sich selbst ein Bild davon machen, was es Schönes in der Gemeinde gibt und warum es sich lohnt, hier zu bleiben bzw. wieder zurückzukommen.Neu ist, dass vermehrt die verbandliche Jugendarbeit gefördert wird. Das Besondere ist, dass das neue Konzept diesmal gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen erarbeitet wurde. Für jeden Euro, den man investiert, bekommt man durch die freiwillige Arbeit zehn Euro zurück und investiert direkt in die Verhinderung der Landflucht.Wir sind steiermarkweit für rund 140.000 Jugendliche in 26 Organisationen, wie Landjugend und Sportunion, zuständig.aus St. Johann im Saggautal ist seit 2013 Vorsitzende des Landesjugendbeirats Steiermark. Beruflich arbeitet sie als Sozialarbeiterin bei "Jugend am Werk". Sie ist Mitglied im Musikverein St. Johann und in der Landjugend.