Digital-Agentur Körbler übernimmt spreitzer & friends

24.09.2018, 12:14 Uhr

Die weit über Österreichs Grenzen hinaus erfolgreiche Körbler GmbH übernimmt die Grazer Werbeagentur spreitzer & friends und erweitert das Portfolio um kreative Grafik- und Design-Leistungen. Die Kunden beider Unternehmen profitieren von den Synergien und einem einzigartigen Full-Service-Angebot.



Full-Services aus einer Hand



27 + 5 und ein neuer Standort

49 Auszeichnungen bürgen für Qualität

Körbler realisiert individuelle Web-Lösungen und bietet mit der hauseigenen CRM-Software KundenMeister ein smartes Tool zur digitalen Verwaltung und Steuerung von Geschäftsprozessen. Lösungen, die bei mehr als 2.500 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen in Österreich, Deutschland, Großbritannien und der Schweiz erfolgreich im Einsatz sind. 2002 als Einzelunternehmen von Mario Körbler gegründet, wurde das rasch wachsende Unternehmen 2013 in eine GmbH umgewandelt.Mit der Übernahme von spreitzer & friends, gegründet 1991, in die Koerbler GmbH stehen den Kunden umfassende Services im On- und Offline-Bereich – von der Markenentwicklung, Grafikdesign und Brands, über die Realisierung von Websites und Webshops bis hin zu Softwarelösungen und Apps – aus einer Hand zur Verfügung. „In unserer langjährigen Zusammenarbeit konnten wir uns von der Kompetenz, dem Know-how und der Kreativität der erfahrenen Mitarbeiter überzeugen. Wir haben erkannt, dass das Team zu uns passt und die Leistungen unser Portfolio perfekt ergänzen. Somit können wir unseren Kunden noch kreativere Ideen und Lösungen bieten“, so Geschäftsführer Mario Körbler.Spreitzer & friends-Gründer und Geschäftsführer Andreas Spreitzer hat mit Ende August das Unternehmen verlassen. „Das 5-köpfige Kreativ-Team bleibt und ist in Aufbruchstimmung. Erst kürzlich haben wir ein neues Büro in der Grazer Innenstadt, in der Sackstraße, bezogen“, freut sich Körbler. Mit 27 Mitarbeitern am Firmensitz in Leitring und 5 in Graz zählt Körbler zu den großen Werbeagenturen in der Steiermark.Ob Green Panther, Goldenes Skalpell oder Columbus – 49 Auszeichnungen bezeugen die Kreativität und die hohen Designansprüche des neuen Koerbler-Teams, das unter anderem das Center West, das Autohaus Vogl, die Parktherme, die Tourismusregion Bad Radkersburg oder das Pharmaunternehmen Fresenius betreut. Und auch hier zeigen sich Synergien, denn das Center West, die Parktherme oder Fresenius nutzen bereits das neue, umfassende Full-Service-Angebot von Koerbler.