Drei Leibnitzer Bibliotheken gehen digitalen Weg

27.09.2017, 13:26 Uhr

Die Stadtbibliothek Leibnitz, die ÖB St. Veit in der Südsteiermark und die ÖB Lebring sind ein Teil von DigiBib Steiermark.

Bücher auszuleihen einfach und bequem von der Couch aus, ist heute kein Problem mehr. Mit der „DigiBib“ wird den öffentlichen Bibliotheken von Landesbibliothek und Bildungsressort des Landes Steiermark kostenlos ein Online-Entlehnsystem zur Verfügung gestellt, mit dem sie ihren Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zur Welt der Worte noch einfacher gestalten können.Die LeserInnen freut’s: 60 Bibliotheken, also rund ein Drittel aller öffentlichen Bibliotheken in der Steiermark, machen mittlerweile mit. Im ersten DigiBib-Jahr haben in diesen Bibliotheken rund 3600 Nutzer fast 20.000 Medien ausgeliehen.Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft, zeigt sich beeindruckt: „In nur einem Jahr hat sich ‚DigiBib‘ als fixer Bestandteil der steirischen Bibliothekslandschaft etabliert! Der große Zuspruch ist Beweis für die Innovationsfreudigkeit unserer BibliothekarInnen und Bestätigung dafür, dass wir mit unseren Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind“, so die Landesrätin.Und so funktioniert‘s: Wer einen gültigen Ausweis für eine der teilnehmenden Bibliotheken sowie ein elektronisches Endgerät (E-Reader, Tablet, Smartphone etc.) hat, kann sich in ein paar wenigen Schritten bei „DigiBib“ registrieren und so aus dem ständig wachsenden Medienbestand von derzeit rund 30.000 E-Books und E-Papers, aber auch E-Audios und E-Videos seine Favoriten wählen. Nach drei Wochen erlischt das ausgeborgte Medium automatisch, „Rückgabe“ bzw. allfällige Überziehungsgebühren erledigen sich damit von selbst.Um den Mehrwert für Bibliotheken, vor allem aber für die Leserinnen und Leser weiß auch „DigiBib“-Initiatorin Bildungslandesrätin Lackner: „Es ist nicht nur eine infrastrukturelle Aufwertung für die steirischen Bibliotheken, sondern außerdem ein attraktives Zusatzangebot an die LeserInnen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit im virtuellen Bücherregal den für sie passenden Titel auswählen können.“Damit sich die Bibliotheken auch fit für die „DigiBib“ machen konnten, wurde ihnen vom Bildungsressort parallel zur Implementierung des Online-Entlehnsystems eine Impulsförderung zur technischen Aufrüstung zur Verfügung gestellt. Rund ein Viertel aller öffentlichen Bibliotheken haben dieses Angebot genutzt. Neben EDV-Ausstattung wie etwa Tablets haben sie auch Beamer angeschafft – eine wesentliche Voraussetzung für lesepädagogische Maßnahmen, etwa im Rahmen von in den Räumlichkeiten der Bibliothek stattfindenden Workshops für Kindergartengruppen oder Schulklassen.