Drei neue kommunale Klimaschutzbeauftragte im Bezirk Leibnitz

02.05.2018, 08:32 Uhr

Der Klimaschutz-Lehrgang des Klimabündnis Österreich bietet Gemeindevertretern und auf lokaler Ebene tätigen Personen die notwendigen Fertigkeiten, um im Klimaschutzbereich aktiv zu werden. Auf dem Lehrplan standen Themen wie Klimawandel, umweltfreundliche Mobilität, Erneuerbare Energie, energieeffiziente Raumplanung, Bodenschutz, ökologische Beschaffung und Klimawandelanpassung. Zum zweiten Mal richtete sich der Lehrgang imRahmen eines Zusatzmoduls auch an Vertreter kirchlicher Einrichtungen. Die Teilnehmer setzten ihre frisch erworbenen Kenntnisse gleich im Rahmen ihrer Abschluss-Projektarbeit um. Der Lehrgang wurde - unter der wissenschaftlichen Leitung von em. Univ. Prof.in Dr.in Helga Kromp-Kolb und Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kirchengast - von Klimabündnis Österreich mit finanzieller Unterstützung des Landes Steiermark durchgeführt.

Gemeinden sind Motor im Klimaschutz

Umweltlandesrat Anton Lang, der sich bei der Veranstaltung leider aufgrund einer Terminüberschneidung von LAbg. Klaus Zenz vertreten lassen musste, gratulierte den Absolventen und strich die Bedeutung dieser Ausbildung hervor: „Gemeinden sind ein wichtiger Motor bei der Umsetzung von Klimaschutzaktivitäten. Sie können selbst mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Bürger einbinden und motivieren, ebenso aktiv zu werden. Mit dem Lehrgang haben nun bereits 79 Steirer diesen Lehrgang erfolgreich absolviert und alleine in diesem Jahr kommen 14 AbsolventInnen aus der Steiermark. Ich freue mich auf diese breite Unterstützung in den Gemeinden und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die uns gesteckten Klimaschutzziele erreichen können.“"Großen Wert in der Ausbildung legen wir auf die Praxisnähe. Neben den Exkursionen bauen wir Referenten ein, die Best-Practice-Projekte umgesetzt haben. Je besser auf Gemeindeebene tätige Personen ausgebildet sind, desto schneller können sie die richtigen Klimaschutzmaßnahmen ergreifen", ergänzt Friedrich Hofer, Regionalstellenleiter des Klimabündnis Steiermark, der auch den Lehrgang geleitet hat.