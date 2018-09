Paula aus Heimschuh hat den Kochlöffel fest im Griff

09.09.2018, 07:58 Uhr

Paula aus dem Bezirk Leibnitz schwingt am 23. September auf PULS 4 den Kochlöffel.

PULS 4 präsentiert ab 23. September immer im Vorabend die neue Kinderkoch-Show „ Das jüngste Gericht“. In insgesamt 13 Ausgaben kochen 24 Kids aus ganz Österreich gegeneinander. Durch die Sendung führt TV- und Radiomoderatorin Julia Furdea. Welche Kids können die Jury um Haubenkoch Didi Maier, Schauspiel-Wunderkind Jeremy Miliker und der 13-jährigen Kochexpertin Malena Reingruber begeistern?Diese Kleinen sind ganz groß: 24 Kids aus ganz Österreich stellen ihr Talent und ihre Leidenschaft fürs Kochen unter Beweis. Unter der Moderation von Julia Furdea zeigen, in insgesamt 13 Folgen, die zwischen 7 und 13 Jahre alten Kids was in ihnen steckt. Pro Sendung treten zwei der Jungköche im Duell gegeneinander an.

Motto getroffen: Um die heißbegehrten „Koch-Kronen“ der Jury um Didi Maier, Jeremy Miliker und Malena Reingruber abzustauben, müssen Hauptspeise, Dessert und Tischdekoration auf das jeweilige Tagesmotto abgestimmt sein. Dabei sind der Phantasie der Kids keine Grenzen gesetzt.Paula aus dem Bezirk Leibnitz wird übrigens gleich in der ersten Folge, am Sonntag, den 23. September, zu sehen sein.