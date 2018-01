Straß setzt auf Bürgerservice

31.01.2018, 06:31 Uhr

Mit einem Mobilen Bürgerservice bietet die Marktgemeinde Straß Hilfe bei eingeschränkter Mobilität.

Dienstleistungen aller Art

Für ein Bürgerservice der ganz besonderen Art, das ab 1. Februar offiziell in Kraft tritt, hat sich die Marktgemeinde Straß entschieden. "Durch die Gemeindefusion und die rasante technische Entwicklung hat sich vieles verändert. Darauf wollen wir entsprechend reagieren und haben ein Mobiles Bürgerservice installiert", betont Bgm. Reinhold Höflechner.Das neue, einzigartige Angebot richtet sich speziell an Bürger in der Gemeinde, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, keine Erfahrung im Umgang mit dem Computer haben und Hilfe benötigen. "Oft wird ein neuer Meldezettel benötigt, ist der Wasserzähler abzulesen, oder es sind Formulare, wie beispielsweise Anträge für einen Heizkostenzuschuss, auszufüllen, mit denen Menschen alleine nicht zurechtkommen", weiß der Ortschef aus Erfahrung. Hier will die Gemeinde künftig mit dem Mobilen Bürgerservice Erleichterung im Alltag schaffen. Um die Anliegen der Bürger in Straß werden sich speziell die Gemeindemitarbeiterinnen der Bürgerservicestelle, Barbara Weber und Silke Kohek, bemühen.

Termin notwendig

Bürgerservicestellen geöffnet

Mobiles Bürgerservice in Straß

Um das Mobile Bürgerservice der Marktgemeinde Straß in Anspruch nehmen zu können, muss vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden. Die zuständigen Damen kommen dann mit Laptop und Drucker ausgerüstet ins Haus.Die Bürgerservicestellen in Vogau, Obervogau und Spielfeld sind nach der Gemeindefusion weiterhin drei Tage in der Woche geöffnet, auch wenn die Frequenz relativ gering ist. "Eine Projektgruppe ist derzeit mit der Evaluierung der Servicestellen beschäftigt", erläutert Bgm. Reinhold Höflechner.Mit dem Mobilen Bürgerservice können beinahe alle Dienstleistungen des Bürgerservice vor Ort angeboten werden. Eine Terminvereinbarung ist notwendig: Montag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr unter Tel.: 03453/2509-206 oder 03453/2509-202. Das Angebot der Marktgemeinde Straß in Steiermark gilt ab sofort.