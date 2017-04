Vorhaben in vielen Bereichen

28.04.2017, 12:51 Uhr

Die Liste der kommunalen Vorhaben 2017/18 in Heiligenkreuz am Waasen liest sich lang.



Bauvorhaben

Heiligenkreuz am Waasen hat sich in den Jahren zu einer echten Vorzeigegemeinde entwickelt. Und um diesem Ruf auch weiterhin gerecht zu werden, gibt es eine lange Liste kommunaler Vorhaben, die kurz vor der Umsetzung stehen. "Ganz oben auf der Liste stehen die Erschließung von neuem Bauland und die Installierung eines ÖV-Mikroverkehrs (Ruftaxi) mit Haltestellen in allen Ortschaften der Marktgemeinde", informiert Bgm. Franz Platzer. Zudem stehen umfangreiche Gemeindestraßensanierungen an, wobei auch weitere zwei Kilometer der Gemeindestraße generalsaniert werden. Stichwort Breitbandausbau: 70 Prozent des Gemeindegebietes werden in Kürze durch die A1 über die ACCESS-Förderschiene ausgebaut und erschlossen. Der Bereich des restlichen ländlichen Gebietes soll sodann durch die Marktgemeinde erfolgen.Um Platz für die zahlreichen neuen, aktiven Feuerwehrkameraden zu schaffen, ist der Ausbau des Rüsthauses für die sehr schlagkräftige Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz/W. geplant. Ebenso ist der Ausbau und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Umstellung auf LED-Lichttechnik ein wichtiges Thema.

Trinkwasserversorgung

Haus der Stille

Zukunftsprojekte

Wohnen für Senioren

Abschnittsweise steht auch die Erneuerung der Trinkwasserversorgung (2017–2019) mit Entkoppelung des Ortsnetzes der Marktgemeinde von der sehr belasteten Transportleitung der Leibnitzerfeld GmbH an, wobei Bgm. Franz Platzer dem Geschäftsführer Franz Krainer sehr dankbar ist für die Erneuerung und Vergrößerung der Transportleitung mit neuer Trassenführung. "Das ist immens wichtig für unsere Gemeinde, damit wir den zukünftigen Bedarf an Trinkwasser abdecken können", betont der Ortschef.Unterstützung kommt seitens der Marktgemeinde Heiligenkreuz auch für die Generalsanierung des „Haus der Stille“ – eine weithin bekannte Einrichtung mit mehr als 3.000 Nächtigungen im Jahr.Als wichtiges Zukunftsthema gilt in Heiligenkreuz auch die Erneuerung und Attraktivierung der Stiefingtaler Sport- und Freizeitanlage im Zentrum sowie die damit verbundene Generalsanierung und der Ausbau des Vereins-Sporthauses als Heimstätte für Fußball-, Tennis- und Eishockeyklub sowie für die Beachvolleyballer. "Diese Einrichtung ist für unsere heimischen Sportvereine unverzichtbar und sehr wichtig", betont Bgm. Platzer."Für das Projekt Betreutes/Betreubares Wohnen für Senioren wird im Nahversorgungszentrum ein optimaler Standort mit fußläufiger Anbindung an die wichtigsten Nahversorgungseinrichtungen noch heuer festgelegt", informiert Bgm. Franz Platzer, der für seine Bürger in seiner Sprechstunde jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung ein offenes Ohr hat.