Leoben-Donawitz und Hinterberg: Hier wird Inklusion gelebt

Menschen mit Down-Syndrom unterstützen Seniorinnen und Senioren erfolgreich beim Gedächtnistraining.

LEOBEN. Ewald Steinkellner, Betreiber der gleichnamigen Seniorenresidenz in Leoben-Donawitz verbindet sein Haus von nun an mit dem Europakompetenzzentrum "Leben Lachen Lernen" im Stadtteil Hinterberg. Acht Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben, wurden im Kompetenzzentrum zu qualifizierten Gedächtnistrainern ausgebildet. Dadurch können se mit den Damen und Herren des Seniorenzentrums gemeinsam an deren körperlichen und kognitiven Fähigkeiten arbeiten.

„Ich attestiere dieser Kooperation schon jetzt einen fantastischen Erfolg“, freut sich Ewald Steinkellner, der mit seiner Seniorenresidenz der Erste ist, der dieses Gedächtnistrainingskonzept bei sich im Haus hat.

Fit bis ins hohe Alter

„Einfach fit und schlau“ heißt das Konzept von Bernadette Wieser, Leiterin des Down-Syndrom-Zentrums sowie Fachsozialbetreuer und Gedächtnistrainer Dominik Dobaj. Ursprünglich für Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt, widmen sie sich in ihrem neuesten Buch den kognitiven und körperlichen Besonderheiten von Menschen älteren Semesters. „Und was hier alles möglich ist, ist unbeschreiblich", erzählt Dominik Dobaj. "Die Damen und Herren werden wieder interessiert, konzentriert und entwickeln wieder Ehrgeiz, auch noch im Alter etwas Neues erlernen und auch schaffen zu können.“

Vizebürgermeister als Testkandidat

Das Training nach „einfach fit und schlau“ aktiviert die unterschiedlichsten Gehirnareale und sorgt für eine bessere Vernetzung. Durch den großen Spaß beim Üben sorgt es außerdem für jede Menge Dopamin im Blut. Und was könnte schöner sein als Humor im Alter. Zu den ersten Trainingspartnern in der Seniorenresidenz stand auch Leobens Vizebürgermeister Maximilian Jäger zur Verfügung, der bei seiner „einfach fit und schlau“-Übung gelernt hat, wie die Gebärden von „Erde“ und „Sonne“ aussehen.

Nähere Infos zum Programm finden Sie hier.