Das Huhn nur als Nutztier? Viele Familien schätzen ihre gefiederten Freunde immer öfter als geliebte Haustiere.

„Ein Huhn ist viel mehr als nur Nutztier. Wird es als solches ohne viel Kontakt zu Menschen gehalten, wird einem nicht bewusst, dass Hühner ganz liebenswerte Eigenschaften als Haustier haben können. Beschäftigt man sich mit Geflügel, lernt es sehr schnell, wird zahm, kommt beim Betreten des Geheges angelaufen wie ein Hund und viele möchten sogar kuscheln“, sagt Annika aus Leoben, die seit einem Jahr sieben Hühner hat. Der angenehme Nebeneffekt seien die Eier, die man fast täglich als „Bonus“ bekommt, meint Annika schmunzelnd. Und wenn das Huhn nach rund zwei, drei Jahren das regelmäßige Eierlegen einstellt? „Dann darf es natürlich bei mir bleiben, solange es lebt. Warum sollte ich ein Lebenwesen ‚entsorgen‘, nur weil es keinen ‚Ertrag‘ mehr bringt?“, fragt Annika.

Traum erfüllt

Die selbe Einstellung zu Hühnern hat auch Sabine Spitzer, die sich mit ihren Lieblingen nun einen langgehegten Traum erfüllt hat. „Hühner haben mich schon immer fasziniert, besonders wenn ich im Sommer meine Tante in der Südsteiermark besuchen konnte, da gab es ganz viele. Leider konnte ich mir meinen Wunsch nach eigenen Hühnern erst vergangenes Jahr erfüllen. Für mich zählt nicht nur, Eier von glücklichen Hühnern zu haben, sondern vor allem auch Hühner erleben zu dürfen“, erzählt die Leobenerin.

Nach einem Jahr sind aus vier Stück inzwischen zwölf geworden, darunter wunderschöne Seidenhühner und Sundheimer. „An warmen Tagen auf der Terrasse zu sitzen und ihnen zuzusehen ist spannend und interessant und jedes Huhn hat seinen eigenen Charakter. Ich habe von der Draufgängerischen über die Mimose bis hin zur Prinzessin alles vertreten“, lacht Sabine. Natürlich haben ihre Tiere auch Namen, wie etwa das Seidenhuhn Sisi.

„Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, ein Huhn ist doch nur ein Nutztier. Nein! Es ist viel mehr. Wer sich einmal mit Hühnern beschäftigt, wird bald erkennen, wie intelligent und liebenswert diese Tiere sind. Und man wird nicht nur mit leckeren Eiern belohnt, sondern der Garten wird zum Erlebnis“, betont die 50-Jährige.

Kein Garten ohne Hühner

Ein Garten ohne Hühner? Geht nicht für Gabriele, Josef und ihre beiden kleinen Kinder. „Wir hatten in unserem Garten einen Platz, der nicht genutzt wurde, also haben wir uns vor drei Jahren entschlossen, dort einige Hühner zu halten. Vier Stück, um genau zu sein. Obwohl wir an einem sehr belebten Ort wohnen, haben uns trotz guter Sicherung zweimal Fuchs und Marder in der Dämmerung die Hühner geholt, was uns sehr traurig gemacht hat. In der Zeit, als wir keine hatten, war der Garten viel zu leer und langweilig und so haben wir uns entschieden, in ein noch besser gesichertes Gehege wieder vier Hühner zu holen“, erzählen die jungen Eltern, die genauso begeistert sind von den gefiederten Tieren wie ihre Kinder. „Wir halten die Hühner als Haustiere, sie sind beim Frühstücken auf der Terrasse dabei, dürfen bei uns bleiben, solange sie leben. Hühnern zuzusehen, empfinden wir als sehr beruhigend. Zudem bekommen wir frische Eier, das ist wunderbar.“

Auch mit Huhn zum Tierarzt

Tierärztin Ulrike Rainer aus Kammern bestätigt den verstärkten Trend zur Hühnerhaltung im kleinen Stil. „Vor allem in den vergangenen Jahren, seit den Lockdowns durch Corona, kommen deutlich mehr Besitzer mit ihren Hühnern in die Praxis. Sie sorgen sich, weil das Huhn etwa eine Kropfverstopfung hat oder an einem Ballenabszess leidet. Die Hemmschwelle, mit einem Huhn zum Tierarzt zu gehen und es behandeln zu lassen, ist gefallen. Und das ist gut so, denn eine Henne oder ein Hahn sind genauso fühlende Lebewesen wie jedes andere Tier auch“, sagt Rainer.

Info Hühnerhaltung

Entschließt sich jemand, im privaten, kleinen Rahmen Hühner in seinem Garten zu halten, sind einige Punkte zu beachten: