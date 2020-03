Nach erfolgreiche Umgestaltung wurde das Berufsinformationszentrum des Arbeitsmarktservice Leoben neueröffnet.



LEOBEN. Sich noch etwas wohler fühlen, dass sollen all jene, die in das Berufsinformationszentrum (BIZ) des Arbeitsmarktservices (AMS) Leoben in der Vordernbergerstraße 10 kommen. Damit das gelingt, präsentiert sich das Zentrum dank der Beteiligung zweier Künstler ab sofort in neuem "Gewand". Die Werke wurden nun im Rahmen der Wiedereröffnung offiziell vorgestellt.

Neue Kunstwerke

„Regional und peppig“, beschreibt Helmut Wiesmüller, der Geschäftsstellenleiter des AMS Leoben den neuen "Anstrich" des BIZ. Dafür verantwortlichen zeichnen Tom Lohner, der die Informationstheke künstlerisch gestaltet hat und Peter Suppan, selbst AMS-Mitarbeiter, der den eisernen BIZ-Schriftzug dahinter an die Wand gebracht hat. Die Idee zur Umgestaltung ist im Vorjahr aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, wie Wiesmüller berichtete: „Ganz im Sinne des Datenschutzes haben wir im Foyer des AMS ein Ticketsystem eingeführt, das für mehr Anonymität sorgt. Im Rahmen dieser Umgestaltung wurde auch das BIZ neugestaltet.“ Für den regionalen Aspekt sorgen zwei Werke im Foyer: ein Bild des Erzbergs – zur Verfügung gestellt durch die VA Erzberg – sowie eine Grafik der Stadt Leoben. Die "peppigen" Elemente werden im BIZ durch die beiden neuen Kunstwerke geboten.

Wertvolle Beratungsstelle

Wie wichtig die Leistungen der Servicestelle für Jugendliche und Erwachsene sind, betonte indes Christina Lind, die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin: "Die Leistungsdaten können sich wirklich sehen lassen. Im Vorjahr gab es 5.000 Besucher, 3.800 davon waren Erwachsene, die sich ja in der Berufswelt immer wieder neu erfinden – müssen.“ Das AMS mit dem BIZ sei daher eine wesentliche Einrichtung der Berufsinformation. Vor allem durch den guten Kontakt mit den Schulen, werde das Angebot gut genutzt, berichtete Wiesmüller: „Für Schulklassen werden unter anderem Workshops – zum Beispiel ein Technikworkshop für Schülerinnen - oder regelmäßige Bewerbungstrainings angeboten.“

Über BIZ

Das BIZ des AMS bietet kostenlos qualitativ hochwertige Bildungs- und Berufsberatung – sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. Neben Informationen und der persönlichen Beratung rund um die Themen Beruf, Bildung und Karriere, können mit Hilfe von Interessenstests persönliche Neigungen und Interessen abgeklärt werden. Auch bei der Recherche rund um Aus- und Weiterbildung bieten die BIZ-Berater kompetente Unterstützung. Zusätzlich werden regelmäßig Veranstaltungen zu vielen Themen rund um Arbeitsmarkt, Beruf und Bildung angeboten. Als besonderes Angebot für junge Menschen, die sich für eine Lehrstelle interessieren, bildet das BIZ die Nahtstelle zwischen Beratung und Arbeitsmarkt: Jugendliche können sich ab dem 9. Schuljahr bei ihrer regionalen AMS-Geschäftsstelle zur Lehrstellensuche registrieren und werden dann bei der Suche nach der passenden Ausbildung unterstützt – mit wertvollen Tipps und auch Alternativen, sollte es mit dem Traumjob nicht gleich klappen.