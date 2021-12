Der Tabellenführer der HLA Challenge, die Handball Sportunion Leoben, ist heute Sonntag um 18 Uhr bei der Sportunion Die Falken Bachner Bau St. Pölten zu Gast. Im LAOLA1.tv-Livespiel möchten Vytas Ziura und Co. an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen und weitere Punkte auf das eigene Konto holen.

HANDBALL. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der aktuellen Meisterschaft der HLA Challenge gingen die Leobener als 32:30 Sieger vom Feld, wobei es Ihnen die Niederösterreicher sehr schwer gemacht haben. Damals mussten die Montanstädter auf Dennis Stolz, Daniel Reiter und Lukas Moser verzichten.

Moser erwischte in der Vorwoche einen Glanztag und freut sich auf die Partie in St. Pölten: "Gegen Korneuburg war es eine sehr gute Partie. Mir ist der Knopf aufgegangen und es hat alles funktioniert. Es geht nur mit der Unterstützung der Teamkollegen wie etwa Mathias Nikolic, der mir die Bälle oftmals sehr gut serviert hat. Für mich gilt es jetzt weiter hart zu arbeiten und meine Leistung weiter hochzuhalten. Egal was die Tabelle sagt oder ob wir Favorit sind, wir müssen konzentriert in das Spiel gehen. St. Pölten hat die Spielweise etwas umgestellt. Sie spielen den Ball schnell raus und machen Tore über die schnelle Mitte. Wir müssen dieses Spiel unterbinden und weiter an unsere Stärken glauben. Ziel ist es zwei Punkte zu holen, darum fahren wir Sonntag dorthin!"

Als Tabellenführer in die Weihnachtspause

Obwohl die Leobener nach elf Runden weiter an der Tabellenspitze zu finden sind, gibt es noch kein Durchatmen in Richtung Oberes Play-off. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz sieben, daher will die Handball Sportunion Leoben die beiden Auswärtspartien im Jahr 2021 noch gewinnen, um ruhig in die Weihnachtspause gehen zu können.

Hier geht's zum Livestream auf Laola1.tv!