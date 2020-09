Der SV Hinterberg und die GAK 1902 Juniors bilden in der Nachwuchsarbeit eine Vereinspartnerschaft unter dem Namen "Die roten Schlawiner".



FUSSBALL Die GAK 1902 Juniors haben einen Partner in der Obersteiermark gesucht und da haben wir uns sofort gemeldet", berichtet der Obmann des SV Hinterberg Peter Jarosch. Nach einem Treffen mit den Vertretern der GAK 1902 Juniors war klar, dass sich der Verein mit dem Konzept und der Philosophie identifizieren kann. "Wir haben sehr viele Anfragen im Nachwuchsbereich und wollen mit der Zusammenarbeit in Hinterberg die Möglichkeit schaffen, den Kindern die teilweise weite Anfahrt nach Graz zu ersparen", betont Michael Muhr , Jugendleiter des SV Hinterberg.

Ablaufen wird die Zusammenarbeit folgendermaßen: Die bestens ausgebildeten Trainer der GAK 1902 Juniors kommen ein Mal in der Woche nach Hinterberg , um dort mit den Kindern (U7 bis U10) ein Zusatztraining abzuhalten.

Förderung der Talente

"Uns war wichtig zu betonen, dass die Kinder dennoch beim Stammverein bleiben. Wir wollen nur ihr Talent schon so früh wie möglich fördern", stellt Philipp Albrecht, sportlicher Leiter der GAK 1902 Juniors von der U6 bis U11 klar. Das zusätzliche Training ist für die Nachwuchsfußballer kostenlos.

Bereits am 16. September um 16:30 Uhr wird es ein Sichtungstraining für die Jahrgänge 2011 bis 2014 in der Autohaus Stockreiter Arena in Hinterberg geben.

Dort werden dann pro Jahrgang die besten Mädchen und Burschen ausgesucht. Danach ist noch eine Informationsveranstaltung geplant, in der Eltern und Kinder genau über das Konzept informiert werden. "Wir wollen, dass sich die Kinder so viel wie möglich frei entwickeln, es gibt wenig Vorgaben. Jeder Spieler muss jede Position spielen", betonen Albrecht und Hasler die Verantwortlichen des GAK 1902.

Dank an die Gemeinde

Das Ziel aller Beteiligten ist klar: Nach der Ausbildung bei den "roten Schlawinern" soll es für die Kinder weiter gehen zum Beispiel in Richtung LAZ, damit dort ihre Ausbildung noch weitergeführt wird. Hinterberg Obmann Peter Jarosch: "Ich möchte mich bei allen Beteiligten die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben bedanken vor allem auch für die jahrelange Unterstützung durch die Stadt Leoben die es dem SV Hinterberg immer wieder ermöglicht neue und innovative Wege zu gehen um im Nachwuchsbereich Zeichen zu setzen.

Internationale Testspiele

Ein weiteres Highlight für die Leobner Sportfans wird sein, dass es Dank dieser Partnerschaft internationale Testspiele in der "Autohaus Stockreiter"-Arena in Hinterberg geben wird. Und die „roten Schlawiner“ dürfen mit den Profis des GAK auflaufen, sobald dies wieder möglich ist. Alle weiteren Informationen erhalten Interessierte direkt beim SV Hinterberg oder bei Markus Hasler per Mail an m.hasler@gak-juniors.at oder p.albrecht@gak-juniors.at



Termin

Sichtungstag für die Jahrgänge 2011 bis 2014

Mittwoch, 16. September 2020, 16.30 Uhr

"Autohaus Stockreiter"-Arena

Fabrikgasse 28, 8700 Leoben-Hinterberg

www.svhinterberg.at