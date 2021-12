Die Mayr-Melnhof Holz-Gruppe mit Konzernzentrale in Leoben übernimmt die schwedische Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan und erhöht ihren Umsatz auf mehr als 1 Milliarde Euro.

LEOBEN. Die Mayr-Melnhof Holz Holding Gruppe mit Sitz in Leoben ist eines der führenden Unternehmen in der europäischen Sägewerks- und Holzweiterverarbeitungsindustrie. Vergangene Woche wurde ein Vertrag zur Übernahme der schwedischen Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan von ESSVP IV unterzeichnet. Die rechtsgültige Übernahme wird – vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden – für das erste Quartal 2022 erwartet. Damit setzt die österreichische Holz-Gruppe ihre Expansions- und Wachstumsstrategie fort. Für das Geschäftsjahr 2022 wird erstmals in der 170-jährigen Unternehmensgeschichte ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwartet.

Steigerung der Produktionskapazität

Mayr-Melnhof Holz erweitert mit der Übernahme der schwedischen Sägewerksgruppe die Produktionskapazität um rund 50 Prozent auf mehr als fünf Millionen Festmeter Einschnitt pro Jahr. Die neuen Standorte in Insjön, Mora und Blyberg in Mittelschweden ergänzen die bestehenden Sägewerke in Leoben, Paskov (Tschechien), Efimovskij (Russland) und bilden den Ausgangspunkt für den Markteintritt der Mayr-Melnhof Holz-Gruppe in Skandinavien.

Auf fruchtbare Zusammenarbeit

Für Richard Stralz, CEO der Mayr-Melnhof Holz Holding AG, ist die schwedische Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan der „perfect fit":

„Beide haben ähnliche Wurzeln, beide sind traditionsreiche Familienunternehmen mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte und beide fühlen sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.“

Richard Stralz, CEO der Mayr-Melnhof Holz Holding AG

Michael Wolfram, CFO der Mayr-Melnhof Holz Holding AG, ergänzt: „Wir sind sehr optimistisch, die vorhandenen Synergie- und Wachstumspotenziale in Vertrieb und Technik sehr rasch nutzen zu können und damit unsere Marktpositionen nicht nur abzusichern, sondern auch auszubauen.“

Über das Unternehmen Mayr-Melnhof Holz ist eines der führenden Unternehmen in der holzverarbeitenden Industrie in Europa.

Die Unternehmensgruppe greift auf eine mehr als 170-jährige Erfahrung in der Verarbeitung des Roh- und Werkstoffes Holz zurück, welcher ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen wird.

Gesicherte Bezugsquellen, eine durchgängige Nachvollziehbarkeit der Rohstoffherkunft sowie eine transparente Qualitätssicherung der Produkte und die ständige Prozessoptimierung bilden die Fundamente von Verlässlichkeit und Produktqualität.

Rund 2.000 Mitarbeiter be- und verarbeiten den Rohstoff Holz zu zeitlosen und modernen Holzprodukten.

Das Produktportfolio umfasst neben Schnittholz auch Brettschichtholz, Sonderbauteile, Brettschichtholzdecken und -dielen, Duo/Triobalken, Holzmassivbauelemente, Brettsperrholz, Holz-Beton-Verbundelemente und Betonschalungstechnik.



