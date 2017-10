01.10.2017, 10:30 Uhr

einer der schönsten Orte der Hochsteiermark. Der Leopoldsteinersee bei Eisenerz im Herbst, wenn der Wald in den schönsten Farben leuchtet und sich im See spiegelt. Ein gemütlicher Rundgang um den See mit abschließender Einkehr ins Seestüberl ist ein Vergnügen, das man sich unbedingt gönnen sollte. Ein paar Impressionen habe ich hier fotografisch festgehalten und hoffe, dass es für einige eine Anregung für einen Herbstspaziergang ist.