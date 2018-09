Ein Tennisturnier mit jahrzehntelanger Traditon

17.09.2018, 16:47 Uhr

Zum bereits 33. Mal organisierte Theo Schobin das Saisonabschlussturnier für seine Tennisfreunde.



Die Ergebnisse:

LEOBEN. Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein beflügelte die Teilnehmer am Tennisturnier des TC Theo auf der Sportanlage in Leoben-Donawitz zu sportlichen Höchstleistungen. Zum 33. Mal hatte Theo Schobin dieses Saisonabschlussturnier organisiert, das heuer auf den Plätzen des TC Donawitz mit Obmann Franz Prosenak ausgetragen wurde.Zuvor wurden von Mai bis September die Spiele in der Gruppe A, im Bewerb 55+ sowie ein Doppelturnier ausgetragen. Um die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe bemühten sich ganz besonders Ewald Rapp, Gerhard Machler und Bruno Wabnegger.Sportliche Erfolge gehören natürlich gefeiert: Mit einem geselligen Beisammensein auf der Clubanlage zur Musik von DJ Kurt sowie einem großen Glückshafen, der dank großzügiger Sponsoren mit vielen Sach- und Geldpreisen bestückt war.1. Andi Käfer, 2. Mario Bichler, 3. Ewald Rapp, 4. Charly Brüller, 5. Günter Urabl, 6. Dule Zivkovits;: 1. Herbert Kober, 2. Theo Schobin Sen., 3. Umbi Valtingoier, 4. Udo Reichl, 5. Otto Windisch, 6. Alois Geiger, 7. Erich Hollerer, 8. Leo Gratzei, 9. Erich Labler, 10. Michi Heindl.1. Ewald Rapp/Theo Schobin Jun., 2. Otto Skrube/Sigi Brandauer, 3. Herbert Kober/Alois Geiger, 4. Günter Urabl/Erich Labler, 5. Charly Brüller/Erich Hollerer, 6. Theo Schobin Sen./Bruno Wabnegger.