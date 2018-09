Radio-Tipp: "Gesprächsstoff" mit Miriam Höller

14.09.2018, 15:25 Uhr

Miriam Höller, die Lebenspartnerin des 2016 tödlich verunglückten Kunstflugpiloten Hannes Arch, ist zu Gast in der Radio-Steiermark-Sendung „Gesprächsstoff“

am Sonntag, 16. September, von 09.04 bis 10.00 Uhr.

Tipp:

In der ersten „Gesprächsstoff“-Sendung nach der Sommerpause spricht Radio-Steiermark-Redakteur Hannes Kargl mit Actionmodel & Stuntfrau Miriam Höller. Sie war die Lebenspartnerin von Kunstflugpilot Hannes Arch, der am 8. September 2016 bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückt ist. Im „Gesprächsstoff“ erzählt sie, wie sie diesen Schicksalsschlag verkraftet hat. Und wie sie heute in Vorträgen als Keynote-Speakerin ihre Erfahrungen mit Rückschlägen und Extremsituationen mit anderen teilt. Außerdem verrät die 31-jährige, die auch als Moderatorin tätig ist und in vielen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, wie sehr sie die Steiermark und Österreich mag, dass sie zurzeit an einem Buch arbeitet und seit kurzem wieder verliebt ist.„Gesprächsstoff“ mit Miriam Höller am Sonntag, 16. September, 09.04 bis 10.00 Uhr, auf Radio Steiermark und zum Nachhören unter steiermark.ORF.at/gespraechsstoff