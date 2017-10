Traditionelles Genussrezept

04.10.2017, 08:51 Uhr

Rostbraten mit Erdäpfel vom Bauernhof Hirn aus Kraubath.

6 kleine Rostbraten oder Federln3/4 kg Kartoffel festkochend2 große Zwiebelnetwas Butter oder FettRindsuppe zum AufgießenSalbeiSenfSalzPfefferRostbraten leicht einschneiden und mit Salz, Pfeffer, feingehacktem Salbei und Senf würzen. Erdäpfel in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Schichtweise den grob geschnittenen Zwiebel, die Erdapfelscheiben und das Fleisch in eine gut gefettete „Rein“ legen und im Rohr bei ca. 200° C braten. Von Zeit zu Zeit mit Rindsuppe aufgießen.Um die Zubereitungszeit zu beschleunigen und ein herzhaftes Aroma zu erhalten, rät Elisabeth Hirn dazu den Rostbraten anfangs kurz anzubraten.Gutes Gelingen wünschen Familie Hirn und die WOCHE.