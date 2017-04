Geschwisterpaar stellt die neuen Kinderbürgermeister in Leoben

26.04.2017, 14:40 Uhr



Stichwahl und Postenwechsel

LEOBEN. Bei der dritten Kinderbürgermeisterwahl in Leoben wurden der 13-jährige Arssani Hanna und seine elfjährige Schwester Carmina von den zirka 40 Kindern des Kinderparlaments zu den neuen Kinderbürgermeistern der Stadt Leoben gewählt. Als Kandidaten traten insgesamt 14 Kinder an, sechs Mädchen und acht Buben. In ihren Wahlreden forderten sie neue Wasserrutschen im Asia Spa, eine Rollerskate-Bahn, besseres WLAN am Hauptplatz und freies Internet im LCS, PapiersackerlN anstelle von PlastiksackerlN, saubere Spielplätze oder eine Graffitiwand. Auch Naturschutz und Schulbusse waren wichtige Themen.Bei den Mädchen kam es zur Stichwahl zwischen Carmina Hanna und Nina Schaberl, die nun Vizebürgermeisterin ist. Bei den Buben ergab sich ein Postenwechsel. Lorenz Moser, der die ersten beiden Jahre Kinderbürgermeister war, wurde zum Stellvertreter gewählt.Bürgermeister Kurt Wallner bedankte sich bei ihm und auch Vanessa Mitterhuber, die nach zwei Jahren als Kinderbürgermeisterin nun das Kinderparlament verlässt, für die gute Zusammenarbeit und wünschte den Neuen alles Gute in ihrem Amt. „Viele Ideen des Kinderparlaments wie die Gestaltung von Kinderspielplätzen oder die Schaffung neuer Bushaltestellen sind schon in den Gemeinderat eingeflossen und umgesetzt worden“, sagte Bürgermeister Wallner bei der Angelobung, die er gemeinsam mit Familien- und Jugendstadträtin Birgit Sandler vornahm.

Kinder an die Macht

14 Jahren gestalten ihr Lebensumfeld aktiv mit. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.



Die nächsten Termine:

Das Kinderparlament ist eine Initiative der Stadt Leoben, die vom Familienbüro in Kooperation mit dem Kinderbüro Graz durchgeführt wird. Kinder zwischen sieben undDienstag, 2. Mai, 16 - 18 Uhr im RathausDienstag, 16. Mai, 16 - 18 Uhr im RathausDienstag, 30. Mai, 16 - 18 Uhr im Jugendzentrum Nethouse