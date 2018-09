Fußball Gebietsliga Mürz: Gußwerk übernimmt die Tabellenspitze

10.09.2018, 14:28 Uhr

Tore: Eggel bzw. Hirtner, Baumann (je 2), Rotariu, Dotter. Das Spiel war gerade einmal acht Minuten alt, da konnten die Hausherren durch Manuel Egger bereits in Führung gehen. Turnau war aber nicht geschockt und drei Minuten später sorgte Roland Hirtner per Kopf zum Ausgleich. In der 60. Spielminute drehte Turnau das Spiel abermals, Hirtner traf in das lange Eck zum 1:2. In der 75. Minute dann die Vorentscheidung, Dominik Baumann stellte auf 1:3. Danach war die Gegenwehr der Hausherren gebrochen, Michael Dotter, Sebastian-Constantin Rotariu und abermals Baumann mit einem Schuss vom Sechzehner sorgten für den 1:6-Endstand.

Tore: Prumetz, Vielhaber (Eig.). Nach fünf Minuten Eckball für die Gäste, es entstand ein regelrechtes Getümmel vor dem Proleber Gehäuse und Philip Vielhaber beförderte den Ball unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor. In der zweiten Hälfte zuerst ein ausgeglichenes Spiel, ehe Stefan Prumetz in der 60. Minute eine Unaufmerksamkeit der Proleber Hintermannschaft nutzte und zum 0:2-Endstand traf.Tore: Stenitzer, Stadler (Eig.). bzw. Mehaj. Der SV Mautern schleicht sich weiter langsam an die Spitze heran, gegen Bruck II feierte die Karner-Elf ihren dritten Saisonsieg. Daniel Stenitzer sorgte dabei für seinen vierten Saisontreffer.Tore:Geissler (Elf.). Die Mareiner feierten in Donawitz ihren zweiten Saisonsieg, den einzigen Treffer erzielte Michael Geissler aus einem Elfmeter.Tore: Suingiu (2), Pichler (Elf.), Forstner, Pollerus bzw. Sommerauer (Elf.), Pichler (Eig.), Theisel, Jurisic. Einen wahren Fußballkrimi mit neun Toren gab es am Sonntag Nachmittag in Tragöß. Chancen und Tore auf beiden Seiten, zur Pause führten die Heimischen mit 3:2. Nach der Pause erhöhten Hannes Pollerus mit seinem dritten Saisontreffer und Dominik Forstner sogar auf 5:2. Doch die Gäste aus Parschlug gaben nicht auf, kamen durch Treffer von Alexander Sommerauer aus einem Elfmeter und Dragan Jurisic noch auf 5:4 heran, der Ausgleichstreffer wollte jedoch nicht mehr gelingen.Tore: Schoberer, Ebner (je 2), Guster bzw. Rogatsch. Niederlage Nummer fünf für Aufsteiger St. Michael.