Fußball Unterliga Nord B: Nikolic-Festspiele beim 4:0-Sieg von Zelrtweg über Kraubath

10.09.2018, 14:25 Uhr

Tore:Scheikl bzw. Schmid (Elf.). Erster Punkt für den ATuS Niklasdorf in der laufenden Saison. In der 68. Spielminute gingen die Heimischen durch einen Freistoß-Treffer von Rene Scheikl sogar mit 1:0 in Führung, doch zehn Minuten später gelang den Gästen aus einem Elfmeter noch das 1:1.Tore: Stropnik (2), Berisha bzw. Brosch (Eig.). Christoph Stropnik zeigte nach sieben Minuten seine Qualitäten vor dem gegnerischen Tor und stellte frühzeitig auf 1:0. In der 22. Minute ist es dann abermals Stropnik, der für das 2:0 sorgte. Noch vor der Pause gelang Ardian Berisha das vorentscheidende 3:0. In der zweiten Halbzeit fanden die Gäste besser in das Spiel, mehr als der Ehrentreffer gelang jedoch nicht mehr.. Tore: Nikolic (4). Es dauerte 33 Minuten, bis die Zeltweger durch Dejan Nikolic das 1:0 erzielten, das war dann auch der Pausenstand. Nach der Pause war es abermals Nikolic, der mit drei weiteren Treffern für den 4:0-Endstand sorgte. "Auf das erste Gegentor wussten wir überhaupt keine passende Antwort zu geben. Leider ist die Lockerheit der Saison-Startphase völlig weg. Nun geht es darum, alles in die Waagschale zu werfen, um möglichst bald wieder in die Spur zu finden", sagte Kraubath-Trainer Hannes Hausberger.

Tore: Seebacher bzw. Mandler (3/2 Elf.), Katic, Kiedl, Sarac, Fabiani, Sosic. Endlich reichte es für die jungen Kapfenberger zum ersten Saisonsieg. In Eisenerz dominierte die Kubesch-Elf das Spiel, schon zur Halbzeit führten die Gäste mit 0:3. Nach der Pause kam es für den Aufsteiger noch dicker, die Rapidler trafen noch fünfmal in den Kasten von Eisenerz-Goalie Marcus Robier. Den Ehrentreffer der Eisenerzer erzielte Martin Seebacher – Endstand 1:8.