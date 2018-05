Tischtennis: Die Siege waren hart erkämpft

04.05.2018, 16:34 Uhr

Großen Zuspruch gab es beim 1. Tischtennis-Turnier der Sportvereinigung Leoben.

Finale über fünf Sätze

TISCHTENNIS. Rund 85 Teilnehmer aus der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich waren beim Tischtennisturnier – erstmals durchgeführt von der Tischtennissektion des SV Leoben – am Start. In drei Bewerben bei 156 Begegnungen galt es die besten Teilnehmer zu ermitteln.Sieger des Doppelbewerbes wurde in einem harten Fünf-Satz-Kampf die Paarung Ulrike Mayer/Karl Müller vor dem Duo Waler Schuss/Erwin Krase. Den dritten Platz sicherten sich Tibor Böcz/Arnold Juri. Bei den Hobbyspielern setzte sich Fritz Lampl gegen Erwin Polanc durch, wobei die Entscheidung auch erst im fünften Satz fiel. Bronze ging an René Gustere.

Ausgezeichnete Organisation

Der Bewerb für Spieler bis zu 1.000 RC Punkten wurde eine Beute der gebürtigen Taiwanerin Chiu-Ying Yang (UTTC Graz), die sich im Finale gegen Ulrike Mayer (SV Leoben) 3:0 durchsetzte. Bettina Ladinik (KSV-Hiway-Grill Kapfenberg) sicherte sich vor Aleksandr Susloparov (SV Leoben) den dritten Platz.Für den reibungslosen Ablauf des Turnieres sorgte Alexander Steiner, für das leibliche Wohl der zahlreichen Teilnehmer und Besucher sorgten die Damen Miriam Krase und Birgit Steiner.