Der Zubau der Volksschule Novaragasse/Blumauergasse ist fertig. Nun folgt ein neuer Vorplatz mit Fahrradabstellplätze, vier Bäumen und Platz zum Austoben.

LEOPOLDSTADT. Zusätzliche Klassenräume, Turnsaal, Bibliothek und Freibereich: Über mehr Platz kann sich der Nachwuchs in der Ganztagsvolksschule Novaragasse/Blumauergasse freuen. Trotz Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden.

Der barrierefreie Zubau ist aus Stahlbeton und hat zwei Unter- und vier Obergeschoße. Untergebracht sind dort zehn zusätzliche Klassen. Zudem gibt es einen Gymnastiksaal, eine Bibliothek und weitere Nebenräume. Der bestehende Speisebereich wurde vergrößert und gemeinsam mit der Aufwärmküche im 1. Stock untergebracht.

Vier neue Bäume

„Das neue Gebäude in der Blumauergasse bringt für die Schulkinder einen dringend benötigten Platzgewinn", sagt Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne). Darüber hinaus wird es noch weitere Erneuerungen geben: Im Sommer wird der Vorplatz der Schule erneuert.

Im Februar 2019 fand der gemeinsame Spatenstich mit Volksschülern satt (v.l.): stellvertretende Bezirksvorsteherin Astrid Rompolt (SPÖ), Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne), Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak und Direktorin Elisabeth Kugler.

Foto: PID/Votava Martin

hochgeladen von Kathrin Klemm

Die Arbeiten in der Blumauergasse 19 haben bereits begonnen und sollen im Sommer fertiggestellt werden. Dabei wird der Vorplatz verbreitert – die Fahrbahn wird künftig in einem sanften Bogen über die bisherige Parkspur an der Schule vorbeigeführt. Zudem wird es Sitzgelegenheiten sowie Scooter- und Fahrradabstellplätze geben. Außerdem werden vier Bäume gepflanzt.

Sicherheit am Schulweg

Seit Jahren investiert die Leopoldstadt einen Großteil des Bezirksbudgets in den Bau und die Sanierung von Schulen. Wichtig ist dabei auch die Neugestaltung von Schulvorplätzen, sodass der Nachwuchs einen sichereren Schulweg hat und sich vor der Schule aufhalten kann.

Bereits 2019 wurden in der Blumauergasse sieben Bäume gepflanzt und ein Aufenthaltsbereich geschaffen. Mit dem neuen Schulvorplatz ist die Umgestaltung der Blumauergasse im Rahmen der Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung abgeschlossen.

Schreiben Sie uns!

Was wünschen Sie sich für die Schulen der Leopoldstadt? Schreiben Sie einen Leserbrief an leopoldstadt.red@bezirkszeitung.at oder hinterlassen Sie direkt hier einen Kommentar.