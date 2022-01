Eisschwimmen ist das Leben des mehrfachen Guiness-World-Rekordhalters Josef Köberl. Dabei kann mit der richtigen Technik, jedermann von den positiven Effekten des Eisschwimmens profitieren.

Aller Anfang ist schwer: Sobald der Körper einmal nass ist, ist die größte Hürde überwunden.

Foto: Martin Huber

hochgeladen von Christoph Schneeberger

ROHRMOOS. Am Samstag war der Grundlseer Extremsportler Josef Köberl zu Gast in der Waldhäuslalm im Rohrmooser Unteral. Die Wassertemperatur der Teiche betrug 1,1 Grad Celsius.Vier Einheimische ließen sich neben Köberl selbst von den eisigen Temperaturen nicht abschrecken und wagten eine Runde im Teich. Die Neo-Eisschwimmer bekamen wertvolle Tipps zur Atemtechnik und lernten, dass der Körper genügend Zeit braucht, um sich langsam an die Temperaturen des Eiswassers zu gewöhnen.

Schwimmen im 1,1 Grad Celsius "warmen" Wasser stellt für Extremsportler Josef Köberl kein Hindernis dar.

Foto: Martin Huber

hochgeladen von Christoph Schneeberger

"Unbeschreibliches Gefühl"

Dank der perfekten Vorbereitung von Köberl gelang es den mutigen Teilnehmern sogar einige Züge zu schwimmen. „Das Gefühl nach dem Eisschwimmen ist einfach unbeschreiblich“, lässt uns ein immer noch aufgeregter Teilnehmer wissen.

Dabei erzielt das Eisschwimmen nicht nur positive Effekte auf die Psyche, auch der Körper profitiert stark von diesem Erlebnis. So sorgen die Kalt-Warm-Reize für eine verbesserte Blutzirkulation bis in die kleinsten Blutgefäße, das Immunsystem wird somit gestärkt und der Kreislauf gefestigt.



