Sommerschule: Volksschule Liezen nimmt am Montag Unterricht auf

Ab Montag, 31. August, drücken die ersten Schüler in der Bezirkshauptstadt Liezen im Rahmen der Sommerschule wieder die Schulbank.

Die Sommerschule wurde im heurigen Jahr erstmals ins Leben gerufen und soll Schülern helfen, Defizite, die durch den Corona-Lockdown entstanden sind, wieder auszugleichen. Die Teilnahme an diesem zweiwöchigen Bildungsprogramm ist freiwillig und der Unterricht kostenlos.

In der Volksschule Liezen, die in der Region als Standort für die Primärstufe fixiert wurde, werden 31 Kinder bis zum 11. September in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in drei Klassen unterrichtet.