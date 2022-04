Die Ortsgruppe des Pensionistenverbandes Gröbming und Umgebung hielt kürzlich im Seminarhotel „Häuserl im Wald“ am Mitterberg ihre Jahreshauptversammlung ab.

MITTERBERG. Vorsitzender Karl Dorrer begrüßte alle Mitglieder auf das allerherzlichste. Ebenso konnte er als Ehrengäste die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden herzlich willkommen heißen. Ganz besonders freute er sich, dass auch der Bezirksvorsitzende Josef Horn dieser Versammlung beiwohnte.

Rückblick



Mit einer Gedenkminute an die Verstorbenen Mitglieder ging man zur Tagesordnung über. Dorrer hielt Rückschau auf die vergangenen zwei Jahre, die wegen der Pandemie nicht leicht für den Verein waren – mussten doch viele Ausflüge, Sportveranstaltungen oder Treffen abgesagt werden.

Gröbmings Bürgermeister Thomas Reingruber bei der Ansprache im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes am Mitterberg

Foto: Reinbacher

hochgeladen von Josef Reinbacher

Reisepläne



Kassier Franz Votapek gab bereits seinen Rücktritt von dieser Funktion bekannt, ließ sich dann aber doch überreden, die Stelle des Kassiers für ein weiteres Jahr zu übernehmen. Reiseleiterin Marianne Schranz stellte ihre Aktivitäten für das heurige Jahr vor, in der Hoffnung diese wieder durchführen zu können.

Es folgten die Berichte der Sportreferenten Franz Jäger, Sepp Payr und Marianne Schranz. Bezirksvorsitzender Josef Horn sprach allen seinen besonderen Dank aus, im Besonderen dankte er dem Vorsitzenden Karl Dorrer.





Auszeichnung

Franz Votapek ist seit 28 Jahren Mitglied des Vereines: 17 Jahre lang Kassier und zwei Jahre Bezirkskassier. Er organisierte und begleitete auch viele Busreisen. Durch sein Wissen und seine hervorragende Erzählkunst machte er so manche Ausflüge zu einem besonderen Erlebnis.

Bereits bei der Bezirksverammlung in Aigen im Ennstal wurden ihm für sein Wirken im Verein die Ehrennadel in Gold überreicht.

Zum Abschluss bedankte sich Dorrer bei den Bürgermeistern der Gemeinden für die alljährliche Unterstützung die sie dem Verein zuteil werden lassen.



