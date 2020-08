SV Haus – SV Stainach-Grimming 1:3 (0:1). Tore: Thomas Fuchs; Markus Rieger (2), Marcel Brunnthaler. Am Samstag um 16 Uhr startete in der Ennsbodenarena Haus das ersten Bewerbsspiel nach dem Corona-Lockdown mit heimischer Beteiligung. Dabei standen sich mit Raimund Kopf (Haus) und Franz Mandl (Stainach) zwei Trainer gegenüber, die vor einigen Monaten noch gemeinsam den SV Stainach-Grimming betreut hatten. Nach einem verhaltenen Start sahen die rund 150 Fans eine offene Partie. Kurz vor der Pause traf Markus Rieger zum 0:1 für die Gäste. Nach der Pause legten sich die Gastgeber ins Zeug und wurde mit dem Ausgleich durch Thomas Fuchs in Minute 58 belohnt. Danach forderte das hart geführte Derby ein erstes Opfer. Daniel Fischer sah in Minute 72 gelb-rot, womit Haus in nummerischer Unterlegenheit in die Schlussphase zog. Die Gäste wussten dies zu nutzen. Marcel Brunnthaler traf in Minute 75 zum 1:2, Markus Rieger sorgte in der 86. Minute mit seinem 1:3 für die Entscheidung.

SV Pruggern – SV Lassing 3:4 (0:1). Tore: Mario Gruber, Alexander Trinker, Philipp Löcker (ET); Marlon Grill, Reinhard Scherz, Andre Grill, Matthias Prommer. In Derby Nummer zwei zeigten die Gäste aus Lassing von Beginn an, dass mit ihnen auch in dieser Saison in den obersten Tabellenregionen zu rechnen sein wird. Sie drückten den Gastgebern ihr Spiel auf und wurden in der 39. Minute durch das 0:1 durch Marlon Grill belohnt. Nach der Pause sorgten Reinhard Scherz (56.) und Andre Grill (60.) für klare Verhältnisse. Das 1:3 für Pruggern durch Mario Gruber (77., Elfmeter) merzte Matthias Prommer mit seinem 1:4 nur eine Minute später aus. Dank des 2:4 durch Alexander Trinker (84.) und ein unglückliches Eigentor von Philipp Löcker (90.) wurde das Spiel noch einmal spannend, doch Lassing brachte das 3:4 über die Zeit.

TUS Admont – FC Ausseerland 0:1 (0:0). Tor: Ingo Temmel. Im dritten Unterligaderby des Saisonauftakts überzeugten zu Beginn auf sehr tiefem Boden speziell die Gäste aus dem Ausseerland. Erst nach 20 Minuten kamen auch die Admonter besser ins Spiel und zeigten in der Folge auch offensiv auf. In mehreren Situationen hatten die Ausseer sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach dem Seitenwechsel hatte dann aber wieder das FC Ausseerland das Sagen. Erster Warnschuss war ein Lattenschuss von Christian Gamsjäger aus 20 Metern in Minute 62. Danach hatten die Ausseer die Führung mehrmals auf dem Fuß, eröffneten aber auch den Hausherren viel Raum für gute Chancen. Das besserer Ende hatten aber die Gäste. Ingo Temmel nutzte eine unübersichtliche Situation im Admonter Strafraum und traf in Minute 85 zum letztlich entscheidenden 0:1.

WSV Liezen – ESV Mürzzuschlag 0:5 (0:3). Tore: Thomas Deutschmann (3), Dominik Taferner, Andreas Purgstaller. Bitterer Auftakt für die Werkssportler gegen den Meisterschaftsfavoriten. Mürzzuschlag, zum Zeitpunkt des Meisterschaftsabbruchs Tabellenführer, war zu Beginn aber in der Defensive. Der WSV startete stark und baute erfolgreich Druck auf. Aus einer Standardsituation heraus gelang den Gästen dennoch in der 19. Minute das 0:1 durch Thomas Deutschmann. Der Paradestürmer des ESV Mürzzuschlag legte nur einem Minute später das 0:2 darauf, womit der WSV gebrochen war. Dominik Taferner (43.), Andreas Purgstaller (69.) und abermals Thomas Deutschmann (74.) sorgten letztlich für eine hohe WSV-Auftaktniederlage.