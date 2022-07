Der SK Sturm Graz hält derzeit sein Trainingslager in Schladming ab. Neben der Vorbereitung auf die neue Saison stehen auch Teambuilding-Maßnahmen auf dem Programm.

SCHLADMING. Bereits am 23. Juli startet der SK Sturm in die neue Bundesliga-Saison. Noch vor der Auftakt-Begegnung in Wolfsberg sind am 18. Juli alle Augen nach Nyon gerichtet. Am Hauptsitz der UEFA wird nämlich der Gegner in der dritten Runde zur Champions-League-Qualifikation ermittelt.

Dort können die Grazer als ungesetzte Mannschaft gegen Hochkaräter wie Benfica, die Glasgow Rangers, Dynamo Kiew oder PSV Eindhoven gelost werden.

Alles im Blick: Trainer Christian Ilzer ließ seine Spieler ordentlich ins Schwitzen kommen.

Foto: Schneeberger

hochgeladen von Christoph Schneeberger

Doch bevor die Königsklasse Thema ist, bereiten sich Spieler und Betreuer in der WM-Stadt Schladming auf die kommende Saison vor. Kräftezerrende Trainingseinheiten bei hochsommerlichen Temperaturen stehen hier auf der Tagesordnung.

Teambuildung ist angesagt

Aber auch neben dem Platz ging es heiß her: Beispielsweise bei einer Fahrt mit dem Mountain-Gokart von der Hochwurzen ins Tal oder beim abendlichen Besuch auf der Schafalm.

Da kam der Ehrgeiz zum Vorschein: Mit den Mountain Gokarts brausten die Spieler die Hochwurzen hinunter.

Foto: SK Sturm Graz/Facebook

hochgeladen von Christoph Schneeberger

Dort mussten sich die neuen Spieler einer ganz besonderen Herausforderung stellen: Wie bei fast allen Profivereinen ist es auch beim SK Sturm Usus, dass sie zur Vorstellung vor versammelter Mannschaft ein Lied zum Besten geben müssen.

Von Venedig nach Graz: Neuerwerbung David Schnegg im Gespräch mit Marc Hollinger

Foto: Schneeberger

hochgeladen von Christoph Schneeberger

David Schnegg beispielsweise, vom Serie-A-Absteiger Venedig geholt, bewies mit "You're Beautiful" von James Blunt seine Liebe zum SK Sturm. Auch Winter-Neuerwerbung Rasmus Højlund gab sein musikalisches Stelldichein auf der Planai.

Testspiele vor der Heimreise

Heute Samstag findet zum Abschluss des Trainingslagers ein Test-Doppel gegen Liefering (15 Uhr) und BW Linz (17.30 Uhr) statt. Beide Spiele werden in Schladming ausgetragen. Danach tritt der Bundesligist wieder die Heimreise in die steirische Landeshauptstadt an.

Das könnte dich auch interessieren:

Das ist der Spielplan für den Grunddurchgang

Fenerbahçe, Galatasaray und Partizan Belgrad testen in Graz