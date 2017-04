It’s Swing Time in Admont

Die Big Band des Stiftsgymnasiums Admont lädt am 24. Mai alle Musikbegeisterten zu ihrem Big Band Konzert unter dem Motto „It’s Swing Time“ in den Festsaal der Schule ein.





Die Big Band des Stiftsgymnasiums Admont unter der Leitung von Bernd Rom lädt wieder alle Musikbegeisterten zu ihrem Big Band-Konzert am 24.Mai 2017 um 19:00 Uhr in den Festsaal der Schule ein, heuer unter dem Motto „It’s Swing Time“.

Zu den musikalischen Talenten des Stiftsgymnasiums Admont gesellt sich dieses Mal das Gesangsquartett „Chilli da Mur“. Die vier Sängerinnen aus der Steier­mark beherrschen es – mit viel Liebe zum Arrange­ment – Neuartiges und Originelles in die Hits ihrer Jugend, alt­bekann­te Volks­lieder sowie Pop­songs zu zaubern.

Wie die letzten Jahre zeigten, ist es ratsam, sich schon früh eine der begehrten Eintrittskarten bei den Vorverkaufsstellen zu holen. Diese sind um € 15,- im Tourismusbüro Admont und im Sekretariat des Stiftsgymnasiums Admont erhältlich. Der Abendverkauf (€ 18,-/Karte) startet mit Saaleinlass um 18:30 Uhr. Offizieller Konzertbeginn ist um 19 Uhr im Festsaal des Stiftsgymnasiums Admont.