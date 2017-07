66. Bezirksmusikfest in Gleiming

18.07.2017, 09:12 Uhr

„65-jähriges Bestandsjubiläum“ der Trachtenmusikkapelle Pichl an der Enns wurde mitgefeiert

Der Parkplatz der Reiteralm-Bergbahnen in Gleiming war Austragungsort des 65-jährigen Bestandsjubiläums der Trachtenmusikkapelle (TMK) Pichl an der Enns. Dazu konnte TMK-Obmann Harald Buchsteiner, der den Festgästen einen Auszug aus der Musik-Chronik präsentierte, eine große Anzahl an Ehrengästen begrüßen. Bürgermeister Jürgen Winter, Bezirksobmann Josef Pilz und Bezirkskapellmeister Hans Koller, die Fahnenpatin der TMK, Annerl Kornberger, die Ehrenmitglieder Rudolf Walcher und Georg Kornberger sowie Fahnenabordnungen der Feuerwehren und des Jagdschutzvereines, Vertreter der örtlichen Vereine und Institutionen verliehen der Feier einen würdigen Rahmen.

Michael Gerhardter wurde für zehnjährige Mitgliedschaft und Hubert Höflechner für 50-jährige Mitgliedschaft zum Steirischen Blasmusikverband geehrt. Helmut Keinprecht und Gerwald Knauß, die maßgeblich an der Gründung der TMK mitwirkten, erhielten für über 60-jährige Mitgliedschaft Ehrengeschenke.Das sonnige Wetter bescherte den teilnehmenden Musikkapellen des Musikbezirkes Gröbming und der Gastkapellen aus Forstau und Filzmoos eine prächtig gestaltete Kulisse für das „66. Bezirksmusikfest“. Nach dem Aufmarsch der Musikkapellen konnte Bezirksstabführer Herbert Nußbaumer Bundesrat Mario Lindner 17 angetretene Musikvereine mit rund 600 Musikanten vermelden. Das Gesamtspiel und die Defilierung der angetretenen Musikkapellen im Anschluss an den Festakt sorgten für eine imposante Stimmung.