Der Dachstein bleibt ein beliebtes Ausflusgziel

10.05.2017, 16:56 Uhr

Auch 2016 war der höchste Berg der Steiermark wieder ein Tourismusmagnet.

Im Mai startet in der Steiermark wieder die Ausflugssaison. Steiermark Tourismus hat aus diesem Grund die meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in unserem Bundesland erhoben.In dieser Kategorie war der Grazer Schlossberg mit knapp 840.000 Besuchern im vergangenen Jahr auf dem ersten Platz. Mit dem Dachstein - Skywalk, Eispalast, Hängebrücke und der Treppe ins Nichts - landet ein Vertreter aus dem Ennstal mit Platz vier im Spitzenfeld (260.000 Besucher). Unter den ersten 20 finden sich auch das Benediktinerstift Admont, der Abenteuerpark Gröbming sowie die Mountain-Gokart-Bahn auf der Hochwurzen wieder.

Bei den Sehenswürdigkeiten ohne bezahlten Eintritt führt die Basilika Mariazell die Rangliste mit ungefähr 700.000 Besuchern an. Am siebten Platz liegt der Lodenwalker Steiner aus der Ramsau, neunter ist der Weidendom im Nationalpark Gesäuse."Ausflüge sind eine wichtige Säule für den heimischen Tourismus. Sowohl die Steirer als auch Gäste aus dem In- und Ausland sind bei verschiedenen Aktivitäten in der Steiermark unterwegs und sorgen damit für Wertschöpfung in der Region", sagt Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.