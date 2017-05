Bezirk Liezen ist Vorreiter in der Jugendförderung

09.05.2017, 08:02 Uhr

Die BILL-Betriebe stellen Informationsangebote zu Beruf und Bildung vor.

Der Bezirk Liezen ist steiermarkweit absoluter Vorreiter, was die Zusammenarbeit zwischen Industrie und den Neuen Mittelschulen der Bildungsregion betrifft.Um Vernetzung und Zusammenarbeit von Industrie und Schule zur Unterstützung des beruflichen Werdegangs der Schüler weiter zu entwickeln, trafen sich die Vertreter der BILL-Betriebe (AHT, Georg Fischer, Knauf, MACO, MFL, RHI und STIA) und die Direktoren und Berufsorientierungslehrer der Neuen Mittelschulen in der STIA Holzindustrie in Admont.Themenschwerpunkt bei diesem Treffen war die gemeinsame Vorbereitung der Schüler auf die Lehre. Im Austausch wurde sichtbar, dass die Initiativen im Bezirk sehr vielfältig sind und bereits ein breites Informationsangebot für Schulen, Schüler und deren Familien zu Bildung und Beruf besteht. Projekte wie die „Technik-Safari“ sind daher unverzichtbar und die Fortführung dieser Aktivitäten wurde einstimmig befürwortet.