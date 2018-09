Montanuni: Auszeichnung für neues Studienprogramm

18.09.2018, 15:07 Uhr

Mit Oktober fällt der Startschuss für das neue Studium „International Master in Sustainable Materials“ an der Montanuniversität Leoben.

LEOBEN. Dieses neue Studienangebot wurde bereits vor Beginn auf europäischer Ebene evaluiert und ausgezeichnet. In Kooperation mit den führenden Ausbildungsstätten im Bereich „Sustainable Materials“ in Europa, nämlich mit den Partneruniversitäten KU Leuven (Belgien), INP Grenoble (Frankreich) sowie den Universitäten in Trento und Milano-Bicocca (Italien), liegen die Ausbildungsziele dieses internationalen Studienprogramms im Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Materialgewinnung, der Metallurgie, dem Recycling, der Materialsubstitution sowie der ökologischen Prozessentwicklung und -innovation.

Ausgezeichnetes Studium

Dabei umfasst das Masterstudium den Aufenthalt bei zwei der Partneruniversitäten, ein Praktikum sowie eine Master-Arbeit. Mit dem Abschluss erhalten die Studierenden Double-Degree-Diplome der beteiligten Universitäten. Neben den technischen Schwerpunkten deckt das internationale Studienprogramm auch die Bereiche Unternehmertum, Führung und Innovation ab. Damit werden die Studierenden zu Führungskräften ausgebildet, die in Zukunft die Kreislaufwirtschaft beleben und fördern sollen.Um die Qualität des neuen Studiums zu garantieren, wurde es vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut evaluiert und mit dem EIT-Label für exzellente Ausbildungsprogramme ausgezeichnet.