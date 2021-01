20 Minuten Corona-Demo in Mürzzuschlag

Am gestrigen Samstag, 16. Jänner, kam es nicht nur in Wien und in Graz, sondern auch in Mürzzuschlag zu einer angemeldeten Versammlung in Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtete versammelten sich in Mürzzuschlag gegen 10 Uhr insgesamt zwölf TeilnehmerInnen in weißen Ganzkörper-Anzügen und maskiert zu einer angemeldeten Versammlung, welche sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen richtete. Dabei marschierten die Teilnehmer mit umgehängten Tafeln von der Wiener Straße über die Toni-Schruf-Gasse zum Stadtplatz, wo die Demo bereits gegen 10.20 Uhr wieder beendet wurde. Die Versammlung verlief diszipliniert und ruhig und sorgte für keine Zwischenfälle.