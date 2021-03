Im Tageszentrum in Hönigsberg werden ab sofort auch für Senioren ohne dementielle Erkrankung Gedächtnistraining, Bewegungstraining mit Aktivierung der Fein- und Grobmotorik und Sitztanz in Kleingruppen angeboten.

Dies kann auch im Rahmen einer Halbtagesbetreuung mit Frühstück von 8 bis 12 Uhr oder am Nachmittag mit Kaffee und Jause von 12 bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. "Es geht uns darum, Menschen zu erreichen, die geistig noch recht fit sind und mit Unterstützung auch fit bleiben möchten. Alle Senioren sollen sich angesprochen fühlen, die gerne Sozialkontakte pflegen möchten. In der Gruppe ist es oft leichter zu trainieren und man kann sich gegenseitig motivieren", erklärt die Leiterin Elisabeth Pfeifer.

Einfach vorbeischauen

Das Senioren-Tageszentrum im Pfarrsaal Hönigsberg ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, außer an Feiertagen, geöffnet. Ein kostenloser Schnuppertag ist nach Anmeldung bei Elisabeth Pfeifer unter 0699/81725700 jederzeit möglich.