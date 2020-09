Zu einer öffentlichen Probe am Donnerstag den 3. September lud der MTK Mitterdorf - St.Barbara ein.

Kulturreferent Andreas Pesendorfer und einige Besucher waren am Hauptplatz Mitterdorf um bei der öffentlichen Probe dabei zu sein.

Aber nicht nur die Besucher aus St.Barbara erfreuden sich an der Musik und Stimmung, auch eine Wallfahrergruppe auch Deutschlandsberg machte eine musikalische Pause bevor sie sich wieder auf den Weg nach Mariazell machten.