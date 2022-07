Großeinsatz derzeit in Neuberg an der Mürz: In einem Wald zwischen Kohleben und Kapellen brennt es. 108 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden und zwei Hubschrauber sind derzeit im Einsatz.



NEUBERG AN DER MÜRZ. Heute Sonntag ist in Neuberg an der Mürz zwischen Kohleben und Kapellen ein Waldbrand ausgebrochen. Im Einsatz stehen neun Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 108 Feuerwehrkameraden und Feuerwehrkameradinnen, zwei Hubschrauber, Polizei und Rettung. Die Löscharbeiten in dem rund 1,50 Hektar großen betroffenen Gebiet sind derzeit noch im Gange. Das unwegsame Gelände und der Wind machen den Einsatzkräften derzeit zu Schaffen.

Wanderer meldeten Waldbrand

Kurz nach 13 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kapellen und Neuberg wegen eines Waldbrandes alarmiert. Die Alarmmeldungen über eine Rauchsäule wurden von verschiedenen Personen abgesetzt, die auf den umliegenden Bergen unterwegs waren – der genaue Einsatzort konnte daher nicht genau angegeben werden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort - welcher sich im sogenannten Karnsteinerkogel befindet - wurde weiters die Bereitschaftsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag und das HLF4 angefordert. Am Einsatzort angekommen, wurde die Lage und Größe der betroffenen Fläche begutachtet.

Auch Hubschrauber sind im Einsatz. Der Wind erschwert momentan die Löscharbeiten.

Hubschrauber im Einsatz

Die Einsatzleitung unter Bereichsfeuerwehrkommandant Rudolf Schober und Abschnittsbrandinspektor Karl Fritz entschied aufgrund des Wassermangels am Berg, die Feuerwehren Spital am Semmering, die Freiwillige Feuerwehr Langenwang und Krieglach mit weiteren HLFs anzufordern. Mit diesen Fahrzeugen wurde mittels Pendelverkehr der Wassertransport zum Einsatzort gewährleistet.

Wegen des schwierigen Geländes und des Wassermangels wurden zusätzlich zwei Hubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg mit ihrer Flugstaffel Südost zum Befüllen der Behälter angefordert, wobei sich der Einsatz der Hubschrauber aufgrund der Windverhältnisse momentan schwierig gestaltet. Der Einsatz ist derzeit noch im Gange.

